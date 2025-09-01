https://1prime.ru/20250901/yuan-861574732.html

Курс юаня переходит к росту в первые часы торгов на Московской бирже

Курс юаня переходит к росту в первые часы торгов на Московской бирже - 01.09.2025, ПРАЙМ

Курс юаня переходит к росту в первые часы торгов на Московской бирже

Курс рубля переходит к снижению по отношению к юаню в первый день осени, следует из данных Московской биржи. | 01.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-01T11:15+0300

2025-09-01T11:15+0300

2025-09-01T11:15+0300

экономика

рынок

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624509_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_10c368a87c946ac2744f1ffbf7cc48dc.jpg

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Курс рубля переходит к снижению по отношению к юаню в первый день осени, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.10 мск растет на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 11,26 рубля. На старте торгов он снижался на 1 копейку. На валютном рынке все по плану – рубль плавно сдает позиции китайской валюте, на дневном графике пары юань-рубль явно просматривается линия поддержки восходящему тренду, комментирует Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Полагаем, что основным фактором в формировании курсового тренда продолжает выступать рост сезонной активности импортеров, усиленный смягчением кредитных условий и активным снижением ключевой ставки, которые происходят на фоне дальнейшей стагнации экспорта и заметного сужения профицита текущего счета платежного баланса (0,7 миллиарда долларов в июне, после 2,8 и 3,8 миллиарда в апреле и мае, соответственно)", - рассказал Денис Попов из ПСБ. В среднесрочной перспективе эксперт ориентируется на сохранение поступательного ослабления рубля. Краткосрочный таргет пока остается в диапазоне 11-11,5 рубля за юань, заключает он.

https://1prime.ru/20250901/rynok-861569211.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок