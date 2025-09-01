Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
01.09.2025 Курс юаня переходит к росту в первые часы торгов на Московской бирже
Курс юаня переходит к росту в первые часы торгов на Московской бирже
Экономика, Рынок
11:15 01.09.2025
 
Курс рубля снижается к юаню в первый день осени

Юань и доллар
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Курс рубля переходит к снижению по отношению к юаню в первый день осени, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.10 мск растет на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 11,26 рубля. На старте торгов он снижался на 1 копейку.
На валютном рынке все по плану – рубль плавно сдает позиции китайской валюте, на дневном графике пары юань-рубль явно просматривается линия поддержки восходящему тренду, комментирует Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"Полагаем, что основным фактором в формировании курсового тренда продолжает выступать рост сезонной активности импортеров, усиленный смягчением кредитных условий и активным снижением ключевой ставки, которые происходят на фоне дальнейшей стагнации экспорта и заметного сужения профицита текущего счета платежного баланса (0,7 миллиарда долларов в июне, после 2,8 и 3,8 миллиарда в апреле и мае, соответственно)", - рассказал Денис Попов из ПСБ.
В среднесрочной перспективе эксперт ориентируется на сохранение поступательного ослабления рубля. Краткосрочный таргет пока остается в диапазоне 11-11,5 рубля за юань, заключает он.
Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
Российский рынок акций растет в начале основной сессии понедельника
10:13
 
Экономика Рынок
 
 
