https://1prime.ru/20250901/yuan-861607565.html

Курс юаня к рублю на Мосбирже перешел к снижению

Курс юаня к рублю на Мосбирже перешел к снижению - 01.09.2025, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю на Мосбирже перешел к снижению

Курс китайской валюты к рублю во второй половине торгов понедельника перешел к снижению, направляясь в район 11,2 рубля, следует из данных Московской биржи. | 01.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-01T17:50+0300

2025-09-01T17:50+0300

2025-09-01T17:50+0300

экономика

рынок

торги

юань

рубль

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159028_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a22bce0a8928991456ef070db2522b44.jpg

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во второй половине торгов понедельника перешел к снижению, направляясь в район 11,2 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.41 мск снижался на 2 копейки (-0,2%), до 11,23 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,23-11,28 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,32 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,152 против 7,138 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,2%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 80,1 рубля. РУБЛЬ ПЫТАЕТСЯ КОРРЕКТИРОВАТЬСЯ ВВЕРХ Юань на Мосбирже в понедельник торгуется разнонаправленно по отношению к рублю. Четыре недели предыдущего плавного роста китайской валюты вывели ее на максимумы с конца июля, и участники торгов понемногу фиксируют прибыль от этого роста. "Рубль пытается удержаться от ослабления, которое обычно происходит после завершения налогового периода. Вероятно, некоторую поддержку рублю могут оказывать позитивные ожидания, связанные с начавшимся сегодня саммитом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае. В его рамках может быть подписан ряд документов о торгово-экономическом взаимодействии России и других стран", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,23% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,21% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон курса рубля. Стоимость нефти к 17.45 мск росла на 1,1% - до 68,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – снижался на 0,1%, до 97,7 пункта. ПРОГНОЗЫ В ближайшие дни динамику курсу рубля задаст анонс в среду объемов сентябрьских операций ЦБ РФ на валютном рынке, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "В случае резкого сокращения продаж валюты, курс может на время уходить выше 11,3 рубля за юань", - полагает он. На начавшейся неделе при отсутствии изменений в геополитической повестке курс доллара может находиться в коридоре 80-82 рубля, юаня – 11,2-11,5 рубля, оценивает Наталья Ващелюк из УК "Первая". Бабин из "БКС Мир инвестиций" на ближайшие дни вероятным видит диапазон колебаний курса в 11,2–11,3 рубля за юань.

https://1prime.ru/20250901/dollar-861606717.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, юань, рубль, мосбиржа