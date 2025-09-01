https://1prime.ru/20250901/zapad-861607151.html
"Фашизм де-факто". Запад обвинили в войне против населения ЕС и стран НАТО
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. На сегодняшний день Запад участвует в вооруженном конфликте с Россией на территории Украины, а также ведет экономическую и информационную войны против населения стран Евросоюза и НАТО. Такое мнение в статье для Junge Welt высказал обозреватель Арнольд Шельцель."Сегодня у власти в Федеративной Республике (Германии - прим. ред.) нет неонацистов, хотя в этой стране действует бандеровский культ Киева и аналогичные явления наблюдаются в Прибалтике и Италии. Там фашизм де-факто реабилитирован", — утверждается в материале.Кроме того, Шельцель подчеркивает, что политики Германии охотно следуют стратегии НАТО, целью которой является "балканизация России", ведь антироссийская пропаганда через Украину усилилась в Европе до беспрецедентного уровня. Вместе с тем в статье акцентируется внимание на том, что игнорирование западной прессой войны Киева против Восточной Украины, которая началась в 2014 году, утверждение, что конфликт начался лишь с российской СВО 24 февраля 2022 года, а также отрицание упущенной возможности его завершения в марте-апреле 2022-го представляют собой уникальную по масштабу и времени проведения "информационную операцию".
