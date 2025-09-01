https://1prime.ru/20250901/zapret-861551092.html
Вступил в силу запрет на производство трех видов ПЭТ-упаковки
Вступил в силу запрет на производство трех видов ПЭТ-упаковки - 01.09.2025, ПРАЙМ
Вступил в силу запрет на производство трех видов ПЭТ-упаковки
Запрет на производство трех видов ПЭТ-упаковки, которые сложно или невозможно утилизировать, вступил в силу с 1 сентября, следует из перечня, утвержденного... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T00:30+0300
2025-09-01T00:30+0300
2025-09-01T00:30+0300
бизнес
экономика
промышленность
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861551092.jpg?1756675843
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Запрет на производство трех видов ПЭТ-упаковки, которые сложно или невозможно утилизировать, вступил в силу с 1 сентября, следует из перечня, утвержденного распоряжением правительства РФ.
В перечень запрещенных товаров вошли ПЭТ-бутылки для пищевой промышленности (кроме бесцветных, голубых, зеленых, коричневых и белых), ПЭТ-упаковка с этикеткой из поливинилхлорида (кроме термоусадочной) и многослойные ПЭТ-бутылки.
Производство таких товаров теперь не допускается в связи с тем, что утилизировать отходы от их использования затруднительно или невозможно.
В документе отмечается, что запрет не применяется в отношении продукции, произведенной до 1 сентября 2025 года.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, промышленность, рф
Бизнес, Экономика, Промышленность, РФ
Вступил в силу запрет на производство трех видов ПЭТ-упаковки
Запрет на производство трех видов ПЭТ-упаковки вступил в силу с 1 сентября
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Запрет на производство трех видов ПЭТ-упаковки, которые сложно или невозможно утилизировать, вступил в силу с 1 сентября, следует из перечня, утвержденного распоряжением правительства РФ.
В перечень запрещенных товаров вошли ПЭТ-бутылки для пищевой промышленности (кроме бесцветных, голубых, зеленых, коричневых и белых), ПЭТ-упаковка с этикеткой из поливинилхлорида (кроме термоусадочной) и многослойные ПЭТ-бутылки.
Производство таких товаров теперь не допускается в связи с тем, что утилизировать отходы от их использования затруднительно или невозможно.
В документе отмечается, что запрет не применяется в отношении продукции, произведенной до 1 сентября 2025 года.