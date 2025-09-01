Вступил в силу запрет на производство трех видов ПЭТ-упаковки

https://1prime.ru/20250901/zapret-861551092.html

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Запрет на производство трех видов ПЭТ-упаковки, которые сложно или невозможно утилизировать, вступил в силу с 1 сентября, следует из перечня, утвержденного распоряжением правительства РФ. В перечень запрещенных товаров вошли ПЭТ-бутылки для пищевой промышленности (кроме бесцветных, голубых, зеленых, коричневых и белых), ПЭТ-упаковка с этикеткой из поливинилхлорида (кроме термоусадочной) и многослойные ПЭТ-бутылки. Производство таких товаров теперь не допускается в связи с тем, что утилизировать отходы от их использования затруднительно или невозможно. В документе отмечается, что запрет не применяется в отношении продукции, произведенной до 1 сентября 2025 года.

