Вступил в силу запрет на производство трех видов ПЭТ-упаковки - 01.09.2025
Вступил в силу запрет на производство трех видов ПЭТ-упаковки
Вступил в силу запрет на производство трех видов ПЭТ-упаковки - 01.09.2025, ПРАЙМ
Вступил в силу запрет на производство трех видов ПЭТ-упаковки
Запрет на производство трех видов ПЭТ-упаковки, которые сложно или невозможно утилизировать, вступил в силу с 1 сентября, следует из перечня, утвержденного... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T00:30+0300
2025-09-01T00:30+0300
бизнес
экономика
промышленность
рф
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Запрет на производство трех видов ПЭТ-упаковки, которые сложно или невозможно утилизировать, вступил в силу с 1 сентября, следует из перечня, утвержденного распоряжением правительства РФ. В перечень запрещенных товаров вошли ПЭТ-бутылки для пищевой промышленности (кроме бесцветных, голубых, зеленых, коричневых и белых), ПЭТ-упаковка с этикеткой из поливинилхлорида (кроме термоусадочной) и многослойные ПЭТ-бутылки. Производство таких товаров теперь не допускается в связи с тем, что утилизировать отходы от их использования затруднительно или невозможно.  В документе отмечается, что запрет не применяется в отношении продукции, произведенной до 1 сентября 2025 года.
рф
бизнес, промышленность, рф
Бизнес, Экономика, Промышленность, РФ
00:30 01.09.2025
 
Вступил в силу запрет на производство трех видов ПЭТ-упаковки

Запрет на производство трех видов ПЭТ-упаковки вступил в силу с 1 сентября

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Запрет на производство трех видов ПЭТ-упаковки, которые сложно или невозможно утилизировать, вступил в силу с 1 сентября, следует из перечня, утвержденного распоряжением правительства РФ.
В перечень запрещенных товаров вошли ПЭТ-бутылки для пищевой промышленности (кроме бесцветных, голубых, зеленых, коричневых и белых), ПЭТ-упаковка с этикеткой из поливинилхлорида (кроме термоусадочной) и многослойные ПЭТ-бутылки.
Производство таких товаров теперь не допускается в связи с тем, что утилизировать отходы от их использования затруднительно или невозможно. 
В документе отмечается, что запрет не применяется в отношении продукции, произведенной до 1 сентября 2025 года.
 
ЭкономикаБизнесПромышленностьРФ
 
 
