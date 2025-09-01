Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экономист объяснил, почему Зеленский боится компромисса по Украине - 01.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250901/zelenskij-861554637.html
Экономист объяснил, почему Зеленский боится компромисса по Украине
Экономист объяснил, почему Зеленский боится компромисса по Украине - 01.09.2025, ПРАЙМ
Экономист объяснил, почему Зеленский боится компромисса по Украине
Владимир Зеленский может опасаться проявлять гибкость в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине из страха перед возможным покушением со стороны... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T05:47+0300
2025-09-01T05:47+0300
экономика
мировая экономика
общество
украина
сша
аляска
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
оон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861554637.jpg?1756694844
ВАШИНГТОН, 1 сен – ПРАЙМ. Владимир Зеленский может опасаться проявлять гибкость в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине из страха перед возможным покушением со стороны радикальных националистов, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ВЭФ американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. "Согласно опросу Gallup, проведённому всего месяц назад, подавляющее большинство украинцев заявили, что хотят прекращения войны на основе переговоров. Зеленский не проявляет способности к этому. Опять же, будь то из-за личных ограничений или, как мне говорили, из-за его страха потерять жизнь от рук радикальных националистов, если он попытается пойти на компромисс, — я не знаю. Я бы не хотел быть на его месте, но я не верю, что он представляет интересы украинского народа", — сказал Сакс, который примет участие в сессии форума о перспективах развития ООН. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп отметил, что ему с Путиным удалось согласовать многие пункты украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского. После встречи с Путиным, Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Десятый Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума
украина
сша
аляска
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , украина, сша, аляска, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, оон, fox news, ес
Экономика, Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, США, Аляска, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, ООН, Fox News, ЕС
05:47 01.09.2025
 
Экономист объяснил, почему Зеленский боится компромисса по Украине

Экономист Сакс: Зеленский может опасаться гибкости в вопросе урегулирования

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 1 сен – ПРАЙМ. Владимир Зеленский может опасаться проявлять гибкость в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине из страха перед возможным покушением со стороны радикальных националистов, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ВЭФ американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"Согласно опросу Gallup, проведённому всего месяц назад, подавляющее большинство украинцев заявили, что хотят прекращения войны на основе переговоров. Зеленский не проявляет способности к этому. Опять же, будь то из-за личных ограничений или, как мне говорили, из-за его страха потерять жизнь от рук радикальных националистов, если он попытается пойти на компромисс, — я не знаю. Я бы не хотел быть на его месте, но я не верю, что он представляет интересы украинского народа", — сказал Сакс, который примет участие в сессии форума о перспективах развития ООН.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп отметил, что ему с Путиным удалось согласовать многие пункты украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
После встречи с Путиным, Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
Десятый Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоУКРАИНАСШААляскаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд ТрампООНFox NewsЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала