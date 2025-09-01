Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржевая цена на золото обновила исторический максимум - 01.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250901/zoloto-861557561.html
Биржевая цена на золото обновила исторический максимум
Биржевая цена на золото обновила исторический максимум - 01.09.2025, ПРАЙМ
Биржевая цена на золото обновила исторический максимум
Биржевая цена на золото растет почти на 1% в понедельник утром, в ходе торгов показатель обновил исторический максимум, впервые поднявшись выше 3 550 долларов... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T07:59+0300
2025-09-01T07:59+0300
экономика
золото
биржевые цены на золото
торги
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/76/841427659_0:137:2400:1487_1920x0_80_0_0_ee5206d5726691dd4b21aab50f3d4377.jpg
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото растет почти на 1% в понедельник утром, в ходе торгов показатель обновил исторический максимум, впервые поднявшись выше 3 550 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 7.47 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 30,6 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,87%, до 3 546,6 доллара за тройскую унцию. В районе 6.00 мск показатель поднимался до 3 552,32 доллара за тройскую унцию, что стало новым рекордом. Сентябрьский фьючерс на серебро на 7.47 мск дорожал на 1,59% - до 41,375 доллара за унцию. Рынки следят за ситуацией вокруг импортных пошлин США. Ранее апелляционный суд США постановил, что Трамп не имел права вводить пошлины так, как это было сделано, поэтому большинство из них незаконны, однако инстанция оставила в силе их действие до слушаний в верховном суде 14 октября. Это решение, как отмечают эксперты, и повлияло на котировки золота в начале недели. "Апелляционный суд также признал большую часть пошлин Трампа незаконными, и это сегодня еще больше повлияло на курс доллара и привело к росту цен на золото", - прокомментировал агентству Рейтер старший аналитик City Index Мэтт Симпсон (Matt Simpson).
https://1prime.ru/20250830/zavody-861501847.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/76/841427659_224:0:2357:1600_1920x0_80_0_0_898f504c242f75b15b85380250cc4b33.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
золото, биржевые цены на золото, торги, рынок
Экономика, золото, биржевые цены на золото, Торги, Рынок
07:59 01.09.2025
 
Биржевая цена на золото обновила исторический максимум

Биржевая цена на золото впервые поднялась выше 3 550 долларов за тройскую унцию

© Unsplash/Scottsdale MintЗолото, слитки
Золото, слитки
© Unsplash/Scottsdale Mint
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото растет почти на 1% в понедельник утром, в ходе торгов показатель обновил исторический максимум, впервые поднявшись выше 3 550 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.47 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 30,6 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,87%, до 3 546,6 доллара за тройскую унцию. В районе 6.00 мск показатель поднимался до 3 552,32 доллара за тройскую унцию, что стало новым рекордом.
Сентябрьский фьючерс на серебро на 7.47 мск дорожал на 1,59% - до 41,375 доллара за унцию.
Рынки следят за ситуацией вокруг импортных пошлин США. Ранее апелляционный суд США постановил, что Трамп не имел права вводить пошлины так, как это было сделано, поэтому большинство из них незаконны, однако инстанция оставила в силе их действие до слушаний в верховном суде 14 октября.
Это решение, как отмечают эксперты, и повлияло на котировки золота в начале недели.
"Апелляционный суд также признал большую часть пошлин Трампа незаконными, и это сегодня еще больше повлияло на курс доллара и привело к росту цен на золото", - прокомментировал агентству Рейтер старший аналитик City Index Мэтт Симпсон (Matt Simpson).
Флаг Швейцарии - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
СМИ: Швейцария отказалась перенести заводы по переработке золота в США
30 августа, 13:56
 
Экономиказолотобиржевые цены на золотоТоргиРынок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала