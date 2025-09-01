https://1prime.ru/20250901/zoloto-861557561.html
Биржевая цена на золото обновила исторический максимум
Биржевая цена на золото обновила исторический максимум - 01.09.2025, ПРАЙМ
Биржевая цена на золото обновила исторический максимум
Биржевая цена на золото растет почти на 1% в понедельник утром, в ходе торгов показатель обновил исторический максимум, впервые поднявшись выше 3 550 долларов... | 01.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото растет почти на 1% в понедельник утром, в ходе торгов показатель обновил исторический максимум, впервые поднявшись выше 3 550 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 7.47 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 30,6 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,87%, до 3 546,6 доллара за тройскую унцию. В районе 6.00 мск показатель поднимался до 3 552,32 доллара за тройскую унцию, что стало новым рекордом. Сентябрьский фьючерс на серебро на 7.47 мск дорожал на 1,59% - до 41,375 доллара за унцию. Рынки следят за ситуацией вокруг импортных пошлин США. Ранее апелляционный суд США постановил, что Трамп не имел права вводить пошлины так, как это было сделано, поэтому большинство из них незаконны, однако инстанция оставила в силе их действие до слушаний в верховном суде 14 октября. Это решение, как отмечают эксперты, и повлияло на котировки золота в начале недели. "Апелляционный суд также признал большую часть пошлин Трампа незаконными, и это сегодня еще больше повлияло на курс доллара и привело к росту цен на золото", - прокомментировал агентству Рейтер старший аналитик City Index Мэтт Симпсон (Matt Simpson).
