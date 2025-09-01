https://1prime.ru/20250901/zoloto-861606870.html

Золото дорожает в понедельник вечером

2025-09-01T17:42+0300

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник вечером поднимается после обновления исторического рекорда на фоне удешевления доллара к мировым валютам, цена на серебро достигла самого высокого уровня с 2011 года, следует из данных торгов. По состоянию на 17.35 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 30,12 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,86%, до 3 546,22 доллара за тройскую унцию. Ранее в понедельник показатель рос до 3 557,1 доллара за тройскую унцию, что стало новым рекордом. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 2,07% - до 41,565 доллара за унцию, цена поднялась выше 41 доллара впервые с сентября 2011 года. "Золото и серебро внезапно оживились, поскольку фундаментальные и технические факторы совпали. Кроме того, были пробиты ключевые уровни сопротивления в районе 3450 долларов для золота и 40 долларов для серебра, что спровоцировало покупательский спрос", - прокомментировала агентству Блумберг стратег Saxo Capital Markets Pte. Чару Чанана (Charu Chanana). Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в то же время снижался на 0,09%, до 98,68 пункта, к евро доллар дешевел на 0,2%. Ослабление доллара поддерживает спрос на золото, делая его более доступным для покупки в другой валюте. Инвесторы ожидают снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в сентябре. По данным CME Group, порядка 90% аналитиков полагают, что ставка ФРС в текущем месяце будет снижена до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых. Снижение ставки традиционно сдерживает доллар и поддерживает стоимость золота. Внимание трейдеров сосредоточено на статистике по безработице США, которая будет опубликована в пятницу. Данные по рынку труда учитываются ФРС при принятии решений о монетарной политике.

