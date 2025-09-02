https://1prime.ru/20250902/adg-861668087.html

СМИ сообщили о продолжительном лидерстве АдГ в рейтинге немецких партий

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) удерживала лидирующую позицию среди немецких партий на протяжении всего августа, сообщает телеканал n-tv со ссылкой на опросы института Forsa. "АдГ весь август продержалась на вершине опросов", - говорится на сайте телеканала. Согласно результатам последнего опроса, проводившегося в конце августа, поддержка АдГ в Германии составляет 26% голосов респондентов. Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы (ХДС/ХСС) находятся на втором месте с 25% поддержки, а социал-демократы (СДПГ) - на третьем с 14%. Опрос проводился с 26 августа по 1 сентября 2025, в нем приняли участие 2502 человека. Статистическая погрешность составила 2,5 процентных пункта. Как ранее показал опрос института INSA, рекордные 34% граждан Германии могут представить себя потенциальными избирателями правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

