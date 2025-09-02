Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ сообщили о продолжительном лидерстве АдГ в рейтинге немецких партий - 02.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250902/adg-861668087.html
СМИ сообщили о продолжительном лидерстве АдГ в рейтинге немецких партий
СМИ сообщили о продолжительном лидерстве АдГ в рейтинге немецких партий - 02.09.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили о продолжительном лидерстве АдГ в рейтинге немецких партий
Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) удерживала лидирующую позицию среди немецких партий на протяжении всего августа, сообщает телеканал n-tv со... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T19:39+0300
2025-09-02T19:39+0300
политика
германия
адг
рейтинг
опрос
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/64/841256427_0:174:2401:1524_1920x0_80_0_0_67f450df71ee1ea93ef4765608ae1080.jpg
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) удерживала лидирующую позицию среди немецких партий на протяжении всего августа, сообщает телеканал n-tv со ссылкой на опросы института Forsa. "АдГ весь август продержалась на вершине опросов", - говорится на сайте телеканала. Согласно результатам последнего опроса, проводившегося в конце августа, поддержка АдГ в Германии составляет 26% голосов респондентов. Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы (ХДС/ХСС) находятся на втором месте с 25% поддержки, а социал-демократы (СДПГ) - на третьем с 14%. Опрос проводился с 26 августа по 1 сентября 2025, в нем приняли участие 2502 человека. Статистическая погрешность составила 2,5 процентных пункта. Как ранее показал опрос института INSA, рекордные 34% граждан Германии могут представить себя потенциальными избирателями правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).
https://1prime.ru/20250828/ukraina-861401149.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/64/841256427_68:0:2331:1697_1920x0_80_0_0_710fa43a20e9586801ed767de6210bf1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, адг, рейтинг, опрос
Политика, ГЕРМАНИЯ, АдГ, рейтинг, опрос
19:39 02.09.2025
 
СМИ сообщили о продолжительном лидерстве АдГ в рейтинге немецких партий

n-tv: АдГ весь август удерживала первое место в рейтинге немецких партий

© Unsplash/Maheshkumar PainamФлаг Германии, Берлин
Флаг Германии, Берлин
© Unsplash/Maheshkumar Painam
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) удерживала лидирующую позицию среди немецких партий на протяжении всего августа, сообщает телеканал n-tv со ссылкой на опросы института Forsa.
"АдГ весь август продержалась на вершине опросов", - говорится на сайте телеканала.
Согласно результатам последнего опроса, проводившегося в конце августа, поддержка АдГ в Германии составляет 26% голосов респондентов. Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы (ХДС/ХСС) находятся на втором месте с 25% поддержки, а социал-демократы (СДПГ) - на третьем с 14%.
Опрос проводился с 26 августа по 1 сентября 2025, в нем приняли участие 2502 человека. Статистическая погрешность составила 2,5 процентных пункта.
Как ранее показал опрос института INSA, рекордные 34% граждан Германии могут представить себя потенциальными избирателями правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
В АдГ призвали временно прекратить любую помощь Украине
28 августа, 18:27
 
ПолитикаГЕРМАНИЯАдГрейтингопрос
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала