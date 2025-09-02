Ритейлеры не сообщали в АКОРТ о массовом росте отпускных цен на колбасу

https://1prime.ru/20250902/akort-861649309.html

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Торговые сети в России не сообщали в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) о массовом повышении отпускных цен на колбасные изделия и мясные деликатесы, заявки от отдельных производителей на пересмотр цен пока не превышают уровня годовой продовольственной инфляции, рассказал РИА Новости председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов. Ранее в сентябре газета "Известия" написала, что российские производители колбас готовятся менять цены и рецептуру своей продукции из-за подорожания сырья - свиного окорока. "В АКОРТ не поступала информация о массовом повышении отпускных цен на мясоперерабатывающую продукцию. Заявки от отдельных производителей на пересмотр цен пока не превышают уровня годовой продовольственной инфляции и при этом тщательно проверяются сетями на предмет обоснованности", - поделился Богданов. В Ассоциации пояснили, что категория "мясоперерабатывающая продукция" включает колбасные изделия и деликатесы, такие как грудинка, бекон и буженина. Председатель президиума АКОРТ также отметил, что категория колбасных изделий в торговых сетях отличается большим разнообразием ценовых сегментов и фасовок: ассортимент колбас в крупных торговых сетях с начала года вырос более чем на 10%, в среднем до 510 видов изделий, включая сырокопченые и вареные колбасы, сосиски, сардельки и ветчину. "Ассортимент премиальных мясных деликатесов - это окорок, карбонад, буженина, балык и тому подобное - в среднем насчитывает 168 видов продуктов", - добавил Богданов. По его словам, стоимость самой доступной позиции вареной колбасы с начала года снизилась на 5,3% - до 24 рублей за упаковку весом 100 граммов. Деликатесные позиции - карбонад и окорок - в среднем стоят 115 и 103 рубля соответственно за упаковку весом 100 граммов. "Высокая конкуренция внутри категории и большое разнообразие ассортимента колбасных изделий оказывают сдерживающее влияние на цены, как минимум в крупных торговых сетях", - подчеркнул Богданов.

