В ЦБ сообщили о замедлении экономической активности в России - 02.09.2025
В ЦБ сообщили о замедлении экономической активности в России
В ЦБ сообщили о замедлении экономической активности в России - 02.09.2025, ПРАЙМ
В ЦБ сообщили о замедлении экономической активности в России
Экономическая активность в РФ в июле-августе замедлилась, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", который подготовил департамент исследования и... | 02.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Экономическая активность в РФ в июле-августе замедлилась, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", который подготовил департамент исследования и прогнозирования Банка России. Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией регулятора. "Макроэкономическая статистика и опросные данные указывают на замедление экономической активности в июле-августе при разнонаправленной динамике по секторам", - отмечается в бюллетене. Экономическая активность несколько замедлилась после высокой базы конца 2024 года, перегрев экономики уменьшается. Более того, годовая инфляция последовательно снижается, этот тренд сохранится в дальнейшем. "За исключением разового всплеска цен в июле, вызванного индексацией тарифов жилищно-коммунальных услуг, цены с поправкой на сезонность в июле-августе росли умеренно, устойчивое инфляционное давление остается стабильным", - сообщают аналитики.
19:30 02.09.2025
 
В ЦБ сообщили о замедлении экономической активности в России

Аналитики ЦБ: в июле-августе в России замедлилась экономическая активность

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Экономическая активность в РФ в июле-августе замедлилась, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", который подготовил департамент исследования и прогнозирования Банка России.
Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией регулятора.
"Макроэкономическая статистика и опросные данные указывают на замедление экономической активности в июле-августе при разнонаправленной динамике по секторам", - отмечается в бюллетене.
Экономическая активность несколько замедлилась после высокой базы конца 2024 года, перегрев экономики уменьшается. Более того, годовая инфляция последовательно снижается, этот тренд сохранится в дальнейшем.
"За исключением разового всплеска цен в июле, вызванного индексацией тарифов жилищно-коммунальных услуг, цены с поправкой на сезонность в июле-августе росли умеренно, устойчивое инфляционное давление остается стабильным", - сообщают аналитики.
