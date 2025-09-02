https://1prime.ru/20250902/aktivnost-861667954.html
В ЦБ сообщили о замедлении экономической активности в России
экономика
россия
активность
замедление
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Экономическая активность в РФ в июле-августе замедлилась, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", который подготовил департамент исследования и прогнозирования Банка России. Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией регулятора. "Макроэкономическая статистика и опросные данные указывают на замедление экономической активности в июле-августе при разнонаправленной динамике по секторам", - отмечается в бюллетене. Экономическая активность несколько замедлилась после высокой базы конца 2024 года, перегрев экономики уменьшается. Более того, годовая инфляция последовательно снижается, этот тренд сохранится в дальнейшем. "За исключением разового всплеска цен в июле, вызванного индексацией тарифов жилищно-коммунальных услуг, цены с поправкой на сезонность в июле-августе росли умеренно, устойчивое инфляционное давление остается стабильным", - сообщают аналитики.
