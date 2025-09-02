https://1prime.ru/20250902/aktsii-861667115.html
Российский рынок акций завершил основную сессию торгов в минусе
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника снизился на 1,44%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,44% - до 2 845,39 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,44%, до 1 163,88 пункта, долларовый РТС - на 1,65%, до 1 112,18 пункта.
