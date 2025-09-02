Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ангара" может прекратить полеты после проверки после крушения Ан-24 - 02.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250902/angara-861621618.html
"Ангара" может прекратить полеты после проверки после крушения Ан-24
"Ангара" может прекратить полеты после проверки после крушения Ан-24 - 02.09.2025, ПРАЙМ
"Ангара" может прекратить полеты после проверки после крушения Ан-24
Авиакомпания "Ангара" может прекратить полеты по результатам проверки после крушения ее самолета Ан-24 в июле в Амурской области, пишет газета "Известия" со... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T06:33+0300
2025-09-02T06:33+0300
бизнес
россия
общество
амурская область
тында
благовещенск
василий орлов
росавиация
ространснадзор
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861621618.jpg?1756783997
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания "Ангара" может прекратить полеты по результатам проверки после крушения ее самолета Ан-24 в июле в Амурской области, пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо руководителя Ространснадзора Виктора Гулина в Росавиацию. В августе Росавиация аннулировала сертификат авиационного учебного центра (АУЦ) авиакомпании "Ангара", ведомство выявило нарушения правил при подготовке специалистов в учебном центре компании. АУЦ "Ангары" готовил бортмехаников и специалистов по техобслуживанию вертолетов Ми-8 и самолетов Ан-24/26. Как пишут "Известия", Ространснадзор после авиакатастрофы Ан-24 провел проверки авиакомпании "Ангара" и нашел массовые нарушения, "что может привести к прекращению ее полетов". "Как следует из письма руководителя ведомства Виктора Гулина в Росавиацию, претензии касаются как летной работы и технического обслуживания, так и подготовки экипажей... В ходе контрольных мероприятий "вскрыты многочисленные факты выполнения полетов на воздушных судах без технического обслуживания и несвоевременной замены компонентов с ограниченным ресурсом", говорится в письме", - пишет издание, ссылаясь на документ. "Известия" со ссылкой на письмо главы Ространсдзора отмечает, что "директивы летной годности не выполнялись, а часть работ по техобслуживанию проводилась с нарушением технологий или фиктивно". В документе, как добавляет издание, "установлены факты полетов воздушных судов с неисправностями". "Выполнение коммерческих перевозок на воздушном судне, не прошедшем техническое обслуживание, также влечет правовые последствия по аннулированию сертификата эксплуатанта, сказано в письме", - отмечает газета. При этом в Росавиации газете сообщили, что решения по аннулированию сертификата эксплуатанта еще нет. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился 24 июля при подлете к аэропорту назначения, его обломки нашли в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. . По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщал, что выжить в катастрофе никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
амурская область
тында
благовещенск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, общество , амурская область, тында, благовещенск, василий орлов, росавиация, ространснадзор, ск рф
Бизнес, РОССИЯ, Общество , Амурская область, Тында, Благовещенск, Василий Орлов, Росавиация, Ространснадзор, СК РФ
06:33 02.09.2025
 
"Ангара" может прекратить полеты после проверки после крушения Ан-24

"Известия": "Ангара" может прекратить полеты после проверки после крушения Ан-24

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания "Ангара" может прекратить полеты по результатам проверки после крушения ее самолета Ан-24 в июле в Амурской области, пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо руководителя Ространснадзора Виктора Гулина в Росавиацию.
В августе Росавиация аннулировала сертификат авиационного учебного центра (АУЦ) авиакомпании "Ангара", ведомство выявило нарушения правил при подготовке специалистов в учебном центре компании. АУЦ "Ангары" готовил бортмехаников и специалистов по техобслуживанию вертолетов Ми-8 и самолетов Ан-24/26.
Как пишут "Известия", Ространснадзор после авиакатастрофы Ан-24 провел проверки авиакомпании "Ангара" и нашел массовые нарушения, "что может привести к прекращению ее полетов".
"Как следует из письма руководителя ведомства Виктора Гулина в Росавиацию, претензии касаются как летной работы и технического обслуживания, так и подготовки экипажей... В ходе контрольных мероприятий "вскрыты многочисленные факты выполнения полетов на воздушных судах без технического обслуживания и несвоевременной замены компонентов с ограниченным ресурсом", говорится в письме", - пишет издание, ссылаясь на документ.
"Известия" со ссылкой на письмо главы Ространсдзора отмечает, что "директивы летной годности не выполнялись, а часть работ по техобслуживанию проводилась с нарушением технологий или фиктивно". В документе, как добавляет издание, "установлены факты полетов воздушных судов с неисправностями".
"Выполнение коммерческих перевозок на воздушном судне, не прошедшем техническое обслуживание, также влечет правовые последствия по аннулированию сертификата эксплуатанта, сказано в письме", - отмечает газета.
При этом в Росавиации газете сообщили, что решения по аннулированию сертификата эксплуатанта еще нет.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился 24 июля при подлете к аэропорту назначения, его обломки нашли в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. . По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщал, что выжить в катастрофе никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
 
БизнесРОССИЯОбществоАмурская областьТындаБлаговещенскВасилий ОрловРосавиацияРостранснадзорСК РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала