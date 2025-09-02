https://1prime.ru/20250902/ansat-861662071.html

Алиханов назвал вертолет "Ансат" жемчужиной в короне российской авиации

МОСКВА/КАЗАНЬ, 2 сен - ПРАЙМ. Импортозамещенный вертолет "Ансат" ВК-650 станет новой жемчужиной в короне российской авиации, такое мнение высказал журналистам министр промышленности и торговли Антон Алиханов по итогам испытания винтокрылой машины. Многоцелевой вертолет "Ансат" в импортозамещенной версии с российскими двигателями ВК-650В во вторник выполнил первый шестиминутный полет на аэродроме Казанского вертолетного завода (КВЗ) в рамках летных испытаний, передает корреспондент РИА Новости. В ходе полета экипаж выполнил оценку устойчивости и управляемости вертолета. Проведена проверка работоспособности оборудования и основных систем. "Сейчас с учетом того, что мы в принципе в вертолетостроении лидерами были все эти годы, думаю, что эта машина вот тоже станет такой новой жемчужиной в короне российской авиации", - подчеркнул Алиханов. "Достаточно большое количество систем было импортозамещено. Мы работали над этим последние четыре года. Собственно четыре года шла работа над двигателем ВК-650В. Сертификат этот двигатель получил в феврале", - уточнил он. По словам Алиханова, машина показывает, что российская авиация и двигателестроение могут решать весь спектр задач и могут стать полностью независимыми от любых импортных систем. "Впереди большая сертификационная программа, но уверен, завершится успешно", - подчеркнул министр. Как отметил летчик-испытатель Сергей Голотенко, совершивший первый полет на импортозамещенном "Ансате", машина хорошо управляется, системы работают исправно, многие работают лучше, чем на предыдущей машине, вертолет более мобильный. "Многоцелевой вертолет "Ансат" востребован в России и за рубежом. После введения западных санкций создание импортозамещенного варианта машины стало для нас одной из приоритетных задач. Помимо новых силовых установок вертолет получил модернизированные бортовые системы. Все это позволило создать продукт мирового уровня, который по достоинству оценят эксплуатанты", – передает Минпромторг слова исполнительного директора "Ростеха" Олега Евтушенко. Обновленное воздушное судно получило модифицированную конфигурацию капотов и противопожарных перегородок, усовершенствованы топливная и масляная системы. Внесены изменения в систему управления вертолетом и аварийную систему управления двигателями. Изменения затронули и конструкцию фюзеляжа. Импортозамещенный "Ансат" создан на базе модели "Ансат-М", сертифицированной в 2022 году, и сможет летать без дозаправки на расстояние до 660 километров, а с дополнительным топливным баком - до 800 километров. Вертолеты "Ансат" отличаются высокой маневренностью и самой вместительной кабиной в классе, при этом они просты в эксплуатации. Машина может выполнять полеты при температурах от -45 до +50 градусов по Цельсию и в высокогорье. Все это позволяет применять вертолет для решения разнообразных авиационных задач, в том числе в условиях плотной городской застройки. ВК-650В - первый отечественный двигатель для легких вертолетов взлетной массой до 4 тонн. Двигатель оснащен современной цифровой системой автоматического регулирования. ВК-650В был разработан Объединенной двигателестроительной корпорацией в короткие сроки и уже готов к серийному производству.

