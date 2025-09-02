https://1prime.ru/20250902/atag-861644319.html
В АТАГ оценили резко возросший поиск авиабилетов в Китай
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Количество поисковых запросов по перелетам в Китай и размещению там в моменте подскакивало в 2 раза после объявления КНР о безвизовом режиме для россиян, но о реальных бронированиях можно будет говорить позже, считает директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин. Ранее во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил на брифинге, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. "Реальные брони мы сможем увидеть только завтра, но количество поисковых запросов по Китаю в моменте увеличилось в 2 раза. Важно, это именно интерес, не покупки. А в целом спрос на это направление, по нашему прогнозу, может вырасти на 30% и более", - сказал Брагин журналистам. Как сообщили РИА Новости в ассоциации, сейчас туристы смотрят варианты путешествий на осень в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу. АТАГ отлеживает запросы самостоятельных туристов по авиаперелетам и проживанию. Брагин подчеркнул, что это важная новость для самостоятельных путешественников из России. "Ранее безвизовый режим действовал только на курортном острове Хайнань, а также в рамках транзита в третьи страны – но здесь были ограничения по регионам посещения, плюс, необходимо было заполнить форму транзитного пассажира. Теперь же можно будет легко отправиться в отдельное путешествие по материковому Китаю, либо совместить такую поездку с пляжным отдыхом на Хайнане", - добавил он.
Эксперты спрогнозировали резкий рост турпотока из России в Китай