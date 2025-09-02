Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В АТАГ оценили резко возросший поиск авиабилетов в Китай - 02.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250902/atag-861644319.html
В АТАГ оценили резко возросший поиск авиабилетов в Китай
В АТАГ оценили резко возросший поиск авиабилетов в Китай - 02.09.2025, ПРАЙМ
В АТАГ оценили резко возросший поиск авиабилетов в Китай
Количество поисковых запросов по перелетам в Китай и размещению там в моменте подскакивало в 2 раза после объявления КНР о безвизовом режиме для россиян, но о... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T13:36+0300
2025-09-02T13:36+0300
экономика
бизнес
туризм
россия
китай
пекин
шанхай
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597330_0:1:900:507_1920x0_80_0_0_06f20ed168d7f00d42aef1ff267e5333.jpg
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Количество поисковых запросов по перелетам в Китай и размещению там в моменте подскакивало в 2 раза после объявления КНР о безвизовом режиме для россиян, но о реальных бронированиях можно будет говорить позже, считает директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин. Ранее во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил на брифинге, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. "Реальные брони мы сможем увидеть только завтра, но количество поисковых запросов по Китаю в моменте увеличилось в 2 раза. Важно, это именно интерес, не покупки. А в целом спрос на это направление, по нашему прогнозу, может вырасти на 30% и более", - сказал Брагин журналистам. Как сообщили РИА Новости в ассоциации, сейчас туристы смотрят варианты путешествий на осень в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу. АТАГ отлеживает запросы самостоятельных туристов по авиаперелетам и проживанию. Брагин подчеркнул, что это важная новость для самостоятельных путешественников из России. "Ранее безвизовый режим действовал только на курортном острове Хайнань, а также в рамках транзита в третьи страны – но здесь были ограничения по регионам посещения, плюс, необходимо было заполнить форму транзитного пассажира. Теперь же можно будет легко отправиться в отдельное путешествие по материковому Китаю, либо совместить такую поездку с пляжным отдыхом на Хайнане", - добавил он.
https://1prime.ru/20250902/rst-861635639.html
китай
пекин
шанхай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597330_112:0:788:507_1920x0_80_0_0_72e89598050a83329fb4a9948318e86a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, туризм, россия, китай, пекин, шанхай
Экономика, Бизнес, Туризм, РОССИЯ, КИТАЙ, Пекин, Шанхай
13:36 02.09.2025
 
В АТАГ оценили резко возросший поиск авиабилетов в Китай

АТАГ: количество запросов по перелетам в Китай в моменте подскакивало в два раза

© РИА Новости . Илья ПиталевФлаг Китая
Флаг Китая - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Количество поисковых запросов по перелетам в Китай и размещению там в моменте подскакивало в 2 раза после объявления КНР о безвизовом режиме для россиян, но о реальных бронированиях можно будет говорить позже, считает директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин.
Ранее во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил на брифинге, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян.
"Реальные брони мы сможем увидеть только завтра, но количество поисковых запросов по Китаю в моменте увеличилось в 2 раза. Важно, это именно интерес, не покупки. А в целом спрос на это направление, по нашему прогнозу, может вырасти на 30% и более", - сказал Брагин журналистам.
Как сообщили РИА Новости в ассоциации, сейчас туристы смотрят варианты путешествий на осень в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу. АТАГ отлеживает запросы самостоятельных туристов по авиаперелетам и проживанию.
Брагин подчеркнул, что это важная новость для самостоятельных путешественников из России.
"Ранее безвизовый режим действовал только на курортном острове Хайнань, а также в рамках транзита в третьи страны – но здесь были ограничения по регионам посещения, плюс, необходимо было заполнить форму транзитного пассажира. Теперь же можно будет легко отправиться в отдельное путешествие по материковому Китаю, либо совместить такую поездку с пляжным отдыхом на Хайнане", - добавил он.
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
Эксперты спрогнозировали резкий рост турпотока из России в Китай
11:26
 
ЭкономикаБизнесТуризмРОССИЯКИТАЙПекинШанхай
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала