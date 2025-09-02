https://1prime.ru/20250902/atag-861644319.html

В АТАГ оценили резко возросший поиск авиабилетов в Китай

В АТАГ оценили резко возросший поиск авиабилетов в Китай - 02.09.2025, ПРАЙМ

В АТАГ оценили резко возросший поиск авиабилетов в Китай

Количество поисковых запросов по перелетам в Китай и размещению там в моменте подскакивало в 2 раза после объявления КНР о безвизовом режиме для россиян, но о... | 02.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-02T13:36+0300

2025-09-02T13:36+0300

2025-09-02T13:36+0300

экономика

бизнес

туризм

россия

китай

пекин

шанхай

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597330_0:1:900:507_1920x0_80_0_0_06f20ed168d7f00d42aef1ff267e5333.jpg

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Количество поисковых запросов по перелетам в Китай и размещению там в моменте подскакивало в 2 раза после объявления КНР о безвизовом режиме для россиян, но о реальных бронированиях можно будет говорить позже, считает директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин. Ранее во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил на брифинге, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. "Реальные брони мы сможем увидеть только завтра, но количество поисковых запросов по Китаю в моменте увеличилось в 2 раза. Важно, это именно интерес, не покупки. А в целом спрос на это направление, по нашему прогнозу, может вырасти на 30% и более", - сказал Брагин журналистам. Как сообщили РИА Новости в ассоциации, сейчас туристы смотрят варианты путешествий на осень в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу. АТАГ отлеживает запросы самостоятельных туристов по авиаперелетам и проживанию. Брагин подчеркнул, что это важная новость для самостоятельных путешественников из России. "Ранее безвизовый режим действовал только на курортном острове Хайнань, а также в рамках транзита в третьи страны – но здесь были ограничения по регионам посещения, плюс, необходимо было заполнить форму транзитного пассажира. Теперь же можно будет легко отправиться в отдельное путешествие по материковому Китаю, либо совместить такую поездку с пляжным отдыхом на Хайнане", - добавил он.

https://1prime.ru/20250902/rst-861635639.html

китай

пекин

шанхай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, россия, китай, пекин, шанхай