https://1prime.ru/20250902/avito-861599903.html

Россияне стали чаще интересоваться услугами по уборке квартир

Россияне стали чаще интересоваться услугами по уборке квартир - 02.09.2025, ПРАЙМ

Россияне стали чаще интересоваться услугами по уборке квартир

Летом 2025 года россияне стали чаще интересоваться уборкой квартир, чисткой мебели и стиркой ковров. Согласно данным платформы Авито Услуги, в июне-августе... | 02.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-02T09:00+0300

2025-09-02T09:00+0300

2025-09-02T09:10+0300

экономика

эксклюзив

авито

https://cdnn.1prime.ru/img/83906/54/839065430_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6b3b57f4324e36dc4a771664a87a7219.jpg

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Летом 2025 года россияне стали чаще интересоваться уборкой квартир, чисткой мебели и стиркой ковров. Согласно данным платформы Авито Услуги, в июне-августе клиенты активно искали специалистов, готовых помочь с наведением чистоты в жилых и офисных помещениях. В целом, спрос на уборку вырос на 11% по сравнению с весной, а некоторые бытовые задачи стали в несколько раз популярнее.Одним из главных драйверов сезона стала чистка ковров: число запросов выросло на 66%, а предложение — на 20%. Особую востребованность показал метод "сухой туман" — технология обработки ковров с помощью специального генератора, который превращает чистящий раствор в микрочастицы. Спрос на такой способ увеличился на 78%, а объем предложений прибавил 5%.Стиркой ковра интересовались на 75% активнее, при этом предложений стало больше на 13%. Услуги химчистки в июне-августе 2025 года набрали на 73% больше запросов по сравнению с весной. Количество предложений за этот период выросло на 4-8%.Дополнительный импульс дали услуги, связанные с чисткой мягкой мебели: летом их искали на четверть чаще. В 3,7 раза прибавил спрос на парфюмирование диванов — финальный этап после чистки, когда на ткань наносят специальный ароматизирующий состав. Таких предложений стало больше на 80%.Спрос на удаление следов слаймов и маркеров с мягкой мебели и химчистку кожаной мебели увеличился на 26%. Услугами по химчистке кресел, мебельных чехлов, кухонного уголка, углового дивана, матраса и стула — на 20-24%.Генеральная уборка за лето прибавила 6% спроса и 9% предложения, при этом отдельные направления показали еще более заметный рост. Так, популярность уборки за питомцем выросла на 20%, а количество предложений увеличилось на четверть.Растущий интерес к специализированным методам — от "сухого тумана" до парфюмирования мебели — говорит о том, что клиенты все чаще выбирают удобство, технологичность и качество. При этом предложение услуг также динамично расширяется: клининговые компании адаптируются к новым запросам и наращивают ассортимент, что делает рынок все более гибким и конкурентным.

https://1prime.ru/20250823/uslugi-861092528.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, авито