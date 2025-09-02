Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ отозвал иск о принудительной ликвидации Промтрансбанка в Уфе - 02.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250902/bank-861660835.html
ЦБ отозвал иск о принудительной ликвидации Промтрансбанка в Уфе
ЦБ отозвал иск о принудительной ликвидации Промтрансбанка в Уфе - 02.09.2025, ПРАЙМ
ЦБ отозвал иск о принудительной ликвидации Промтрансбанка в Уфе
Арбитражный суд Башкирии удовлетворил ходатайство башкирского отделения ЦБ РФ о прекращении принудительной ликвидации Промтрансбанка, ранее признанного... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T16:29+0300
2025-09-02T16:29+0300
экономика
банки
финансы
башкирия
https://cdnn.1prime.ru/img/83142/46/831424618_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_053dcf9b194c31cc5adf5016e1e514be.jpg
УФА, 2 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Башкирии удовлетворил ходатайство башкирского отделения ЦБ РФ о прекращении принудительной ликвидации Промтрансбанка, ранее признанного банкротом, сообщил РИА Новости представитель суда. По данным суда, от Национального банка по республике Башкортостан Уральского главного управления ЦБ РФ в арбитражный суд региона поступило ходатайство о прекращении производства по делу со ссылкой на ранее принятое решение суда о признании ПТБ банкротом. "Суд вынес определение о прекращении производства по делу", - сказал собеседник агентства. Банк России с 15 апреля отозвал лицензию у Промтрансбанка, так как кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятором неоднократно применялись к ней меры, в том числе вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков. Также, по данным регулятора, кредитная организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Промтрансбанк был признан банкротом 29 июля.
https://1prime.ru/20250902/finuslugi-861635314.html
башкирия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83142/46/831424618_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_0b6c69a6693a563b0e31e8898e17a2ca.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, башкирия
Экономика, Банки, Финансы, БАШКИРИЯ
16:29 02.09.2025
 
ЦБ отозвал иск о принудительной ликвидации Промтрансбанка в Уфе

Суд в Башкирии прекратил принудительную ликвидацию Промтрансбанка

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМолоток на аукционе
Молоток на аукционе - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
УФА, 2 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Башкирии удовлетворил ходатайство башкирского отделения ЦБ РФ о прекращении принудительной ликвидации Промтрансбанка, ранее признанного банкротом, сообщил РИА Новости представитель суда.
По данным суда, от Национального банка по республике Башкортостан Уральского главного управления ЦБ РФ в арбитражный суд региона поступило ходатайство о прекращении производства по делу со ссылкой на ранее принятое решение суда о признании ПТБ банкротом. "Суд вынес определение о прекращении производства по делу", - сказал собеседник агентства.
Банк России с 15 апреля отозвал лицензию у Промтрансбанка, так как кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятором неоднократно применялись к ней меры, в том числе вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков. Также, по данным регулятора, кредитная организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Промтрансбанк был признан банкротом 29 июля.
Вклады и инвестиции - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
В российских банках опустилась средняя ставка по двухлетним вкладам
11:07
 
ЭкономикаБанкиФинансыБАШКИРИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала