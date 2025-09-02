https://1prime.ru/20250902/bank-861660835.html

ЦБ отозвал иск о принудительной ликвидации Промтрансбанка в Уфе

УФА, 2 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Башкирии удовлетворил ходатайство башкирского отделения ЦБ РФ о прекращении принудительной ликвидации Промтрансбанка, ранее признанного банкротом, сообщил РИА Новости представитель суда. По данным суда, от Национального банка по республике Башкортостан Уральского главного управления ЦБ РФ в арбитражный суд региона поступило ходатайство о прекращении производства по делу со ссылкой на ранее принятое решение суда о признании ПТБ банкротом. "Суд вынес определение о прекращении производства по делу", - сказал собеседник агентства. Банк России с 15 апреля отозвал лицензию у Промтрансбанка, так как кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятором неоднократно применялись к ней меры, в том числе вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков. Также, по данным регулятора, кредитная организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Промтрансбанк был признан банкротом 29 июля.

