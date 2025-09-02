Оставят без угла: какие долги не спишет банкротство

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Идеальный кандидат на банкротство — это человек, чьи долги значительно превышают доходы и имущество, а расплатиться в обозримом будущем он не может. Но если есть подозрительные сделки за последние три года, лучше не рисковать — суд может признать банкротство недобросовестным.Когда стоит задуматься о процедуре?Банкротство — крайняя мера, к которой прибегают, когда другие варианты уже исчерпаны. Сначала стоит попробовать:Если ничего не помогает, а ситуация усугубляется (несколько месяцев просрочек, арест зарплаты и счетов, ежедневные звонки коллекторов), тогда банкротство становится реальным выходом.Подводные камниФинансовый управляющий тщательно проверяет операции должника. Проблемы могут возникнуть, если:Однако единичные покупки вроде нового телефона или отпуска обычно не вызывают вопросов, если они не выглядят как попытка скрыть активы.Единственное пригодное для проживания жильеЕдинственное жильё не изымается, даже если оно дорогостоящее. Исключение - если оно выступало залогом по другому кредиту. Тогда банк заберет ее и продаст с торгов, невзирая на то, что должнику негде жить, у него несовершеннолетние дети и прочие обстоятельства.Если квартира в ипотеке и вы не платите по ней, банк вправе потребовать её реализации. Но с 2023 года появился упрощенный механизм сохранения ипотечного жилья, если оно является ЕДЖ. Достаточно заключить мировое соглашение с банком (реструктуризация долга, списание части процентов и штрафов, новый график платежей). В этом случае списываются остальные потребительские кредиты и займы.Продажа квартиры до банкротства имеет смысл лишь тогда, когда банк категорически не идет на контакт. В этом случае лучше инициировать процедуру с целью заключения соглашения, ведь на торгах жилье обычно уходит с большим дисконтом.Жизнь после банкротстваЧто ждет должника после завершения процедуры:Но даже после банкротства остаются обязательства:Также не списываются новые долги, возникшие в ходе самой процедуры (например, коммунальные платежи, алименты). Так как ипотека — это старое обязательство, обеспеченное залогом, оно не подлежит списанию, если не выполнено мировое соглашение.ЗаключениеНе принимайте решение в панике. Проконсультируйтесь с юристом, проанализируйте имущество, долги и расходы. Проверьте, не было ли сомнительных сделок. Банкротство — это не панацея, а серьезная юридическая процедура, которая требует подготовки.Автор - Олег Козлов, собственник и руководитель компании "Правовая защита и помощь"
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Идеальный кандидат на банкротство — это человек, чьи долги значительно превышают доходы и имущество, а расплатиться в обозримом будущем он не может. Но если есть подозрительные сделки за последние три года, лучше не рисковать — суд может признать банкротство недобросовестным.
Когда стоит задуматься о процедуре?
Банкротство — крайняя мера, к которой прибегают, когда другие варианты уже исчерпаны. Сначала стоит попробовать:
Если ничего не помогает, а ситуация усугубляется (несколько месяцев просрочек, арест зарплаты и счетов, ежедневные звонки коллекторов), тогда банкротство становится реальным выходом.
Подводные камни
Финансовый управляющий тщательно проверяет операции должника. Проблемы могут возникнуть, если:
за три года до банкротства были подарены квартиры, машины или сделаны крупные переводы родственникам;
перед подачей заявления приобретались дорогие вещи, создающие впечатление "жизни за счёт долгов".
Однако единичные покупки вроде нового телефона или отпуска обычно не вызывают вопросов, если они не выглядят как попытка скрыть активы.
Единственное пригодное для проживания жилье
Единственное жильё не изымается, даже если оно дорогостоящее. Исключение - если оно выступало залогом по другому кредиту. Тогда банк заберет ее и продаст с торгов, невзирая на то, что должнику негде жить, у него несовершеннолетние дети и прочие обстоятельства.
Если квартира в ипотеке и вы не платите по ней, банк вправе потребовать её реализации. Но с 2023 года появился упрощенный механизм сохранения ипотечного жилья, если оно является ЕДЖ. Достаточно заключить мировое соглашение с банком (реструктуризация долга, списание части процентов и штрафов, новый график платежей). В этом случае списываются остальные потребительские кредиты и займы.
Продажа квартиры до банкротства имеет смысл лишь тогда, когда банк категорически не идет на контакт. В этом случае лучше инициировать процедуру с целью заключения соглашения, ведь на торгах жилье обычно уходит с большим дисконтом.
Жизнь после банкротства
Что ждет должника после завершения процедуры:
плюсы: долги списаны, коллекторы больше не беспокоят, финансовая жизнь начинается с чистого листа;
минусы: в течение 5 лет нельзя брать кредиты без указания факта банкротства. Банки будут осторожны и назначат повышенные ставки.
Но даже после банкротства остаются обязательства:
по алиментам;
по возмещению вреда жизни и здоровью;
по моральному ущербу;
по штрафам и иным санкциям, закрепленным законом.
Также не списываются новые долги, возникшие в ходе самой процедуры (например, коммунальные платежи, алименты). Так как ипотека — это старое обязательство, обеспеченное залогом, оно не подлежит списанию, если не выполнено мировое соглашение.
Заключение
Не принимайте решение в панике. Проконсультируйтесь с юристом, проанализируйте имущество, долги и расходы. Проверьте, не было ли сомнительных сделок. Банкротство — это не панацея, а серьезная юридическая процедура, которая требует подготовки.
Автор - Олег Козлов, собственник и руководитель компании "Правовая защита и помощь"
