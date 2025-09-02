https://1prime.ru/20250902/bankrot-861340971.html

Оставят без угла: какие долги не спишет банкротство

Оставят без угла: какие долги не спишет банкротство - 02.09.2025, ПРАЙМ

Оставят без угла: какие долги не спишет банкротство

Идеальный кандидат на банкротство — это человек, чьи долги значительно превышают доходы и имущество, а расплатиться в обозримом будущем он не может. Но если... | 02.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-02T05:05+0300

2025-09-02T05:05+0300

2025-09-02T05:05+0300

мнения аналитиков

банкротство

юрист

финансы

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861340971.jpg?1756778703

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Идеальный кандидат на банкротство — это человек, чьи долги значительно превышают доходы и имущество, а расплатиться в обозримом будущем он не может. Но если есть подозрительные сделки за последние три года, лучше не рисковать — суд может признать банкротство недобросовестным.Когда стоит задуматься о процедуре?Банкротство — крайняя мера, к которой прибегают, когда другие варианты уже исчерпаны. Сначала стоит попробовать:Если ничего не помогает, а ситуация усугубляется (несколько месяцев просрочек, арест зарплаты и счетов, ежедневные звонки коллекторов), тогда банкротство становится реальным выходом.Подводные камниФинансовый управляющий тщательно проверяет операции должника. Проблемы могут возникнуть, если:Однако единичные покупки вроде нового телефона или отпуска обычно не вызывают вопросов, если они не выглядят как попытка скрыть активы.Единственное пригодное для проживания жильеЕдинственное жильё не изымается, даже если оно дорогостоящее. Исключение - если оно выступало залогом по другому кредиту. Тогда банк заберет ее и продаст с торгов, невзирая на то, что должнику негде жить, у него несовершеннолетние дети и прочие обстоятельства.Если квартира в ипотеке и вы не платите по ней, банк вправе потребовать её реализации. Но с 2023 года появился упрощенный механизм сохранения ипотечного жилья, если оно является ЕДЖ. Достаточно заключить мировое соглашение с банком (реструктуризация долга, списание части процентов и штрафов, новый график платежей). В этом случае списываются остальные потребительские кредиты и займы.Продажа квартиры до банкротства имеет смысл лишь тогда, когда банк категорически не идет на контакт. В этом случае лучше инициировать процедуру с целью заключения соглашения, ведь на торгах жилье обычно уходит с большим дисконтом.Жизнь после банкротстваЧто ждет должника после завершения процедуры:Но даже после банкротства остаются обязательства:Также не списываются новые долги, возникшие в ходе самой процедуры (например, коммунальные платежи, алименты). Так как ипотека — это старое обязательство, обеспеченное залогом, оно не подлежит списанию, если не выполнено мировое соглашение.ЗаключениеНе принимайте решение в панике. Проконсультируйтесь с юристом, проанализируйте имущество, долги и расходы. Проверьте, не было ли сомнительных сделок. Банкротство — это не панацея, а серьезная юридическая процедура, которая требует подготовки.Автор - Олег Козлов, собственник и руководитель компании "Правовая защита и помощь"

https://1prime.ru/20250411/yuristy-856590279.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мнения аналитиков, банкротство, юрист, финансы