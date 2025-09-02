Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-09-02T05:05+0300
2025-09-02T05:05+0300
мнения аналитиков, банкротство, юрист, финансы
05:05 02.09.2025
 
Оставят без угла: какие долги не спишет банкротство

Юрист Козлов раскрыл, кто является идеальным банкротом

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Идеальный кандидат на банкротство — это человек, чьи долги значительно превышают доходы и имущество, а расплатиться в обозримом будущем он не может. Но если есть подозрительные сделки за последние три года, лучше не рисковать — суд может признать банкротство недобросовестным.

Когда стоит задуматься о процедуре?

Банкротство — крайняя мера, к которой прибегают, когда другие варианты уже исчерпаны. Сначала стоит попробовать:
  • договориться с банками;
  • провести рефинансирование;
  • воспользоваться государственными программами поддержки.
Если ничего не помогает, а ситуация усугубляется (несколько месяцев просрочек, арест зарплаты и счетов, ежедневные звонки коллекторов), тогда банкротство становится реальным выходом.

Подводные камни

Финансовый управляющий тщательно проверяет операции должника. Проблемы могут возникнуть, если:
  • за три года до банкротства были подарены квартиры, машины или сделаны крупные переводы родственникам;
  • перед подачей заявления приобретались дорогие вещи, создающие впечатление "жизни за счёт долгов".
Однако единичные покупки вроде нового телефона или отпуска обычно не вызывают вопросов, если они не выглядят как попытка скрыть активы.

Единственное пригодное для проживания жилье

Единственное жильё не изымается, даже если оно дорогостоящее. Исключение - если оно выступало залогом по другому кредиту. Тогда банк заберет ее и продаст с торгов, невзирая на то, что должнику негде жить, у него несовершеннолетние дети и прочие обстоятельства.
Если квартира в ипотеке и вы не платите по ней, банк вправе потребовать её реализации. Но с 2023 года появился упрощенный механизм сохранения ипотечного жилья, если оно является ЕДЖ. Достаточно заключить мировое соглашение с банком (реструктуризация долга, списание части процентов и штрафов, новый график платежей). В этом случае списываются остальные потребительские кредиты и займы.
Продажа квартиры до банкротства имеет смысл лишь тогда, когда банк категорически не идет на контакт. В этом случае лучше инициировать процедуру с целью заключения соглашения, ведь на торгах жилье обычно уходит с большим дисконтом.

Жизнь после банкротства

Что ждет должника после завершения процедуры:
  • плюсы: долги списаны, коллекторы больше не беспокоят, финансовая жизнь начинается с чистого листа;
  • минусы: в течение 5 лет нельзя брать кредиты без указания факта банкротства. Банки будут осторожны и назначат повышенные ставки.
Но даже после банкротства остаются обязательства:
  • по алиментам;
  • по возмещению вреда жизни и здоровью;
  • по моральному ущербу;
  • по штрафам и иным санкциям, закрепленным законом.
Также не списываются новые долги, возникшие в ходе самой процедуры (например, коммунальные платежи, алименты). Так как ипотека — это старое обязательство, обеспеченное залогом, оно не подлежит списанию, если не выполнено мировое соглашение.

Заключение

Не принимайте решение в панике. Проконсультируйтесь с юристом, проанализируйте имущество, долги и расходы. Проверьте, не было ли сомнительных сделок. Банкротство — это не панацея, а серьезная юридическая процедура, которая требует подготовки.
Автор - Олег Козлов, собственник и руководитель компании "Правовая защита и помощь"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковбанкротствоюристФинансы
 
 
Заголовок открываемого материала