Суд зарегистрировал заявление о банкротстве производителя электроники Fplus - 02.09.2025
Суд зарегистрировал заявление о банкротстве производителя электроники Fplus
2025-09-02T16:46+0300
2025-09-02T16:46+0300
МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявления двух кредитных организаций - Совкомбанка и банка "Санкт-Петербург" - о банкротстве столичного ООО "МКТ", одной из структур российского разработчика программного обеспечения и производителя электроники под брендом Fplus, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Заявление Совкомбанка поступило в суд раньше - 27 августа, его обоснованность будет проверяться первой. Заявление второго банка от 2 сентября принято как заявление о вступлении в дело о банкротстве. Размер задолженности МКТ пока не сообщается. По данным ЕГРЮЛ, ООО "МКТ" является единственным участником ООО "Мобильные и компьютерные технологии". Основными видами деятельности юрлиц указаны оптовая торговля программным обеспечением, компьютерами и периферийными устройствами. Сайт компании сообщает, что под брендом Fplus выпускаются ноутбуки, планшеты, смартфоны, принтеры, программные продукты. В портфеле компании представлены также системы хранения данных, серверные мощности, сетевые устройства.
16:46 02.09.2025
 
Суд зарегистрировал заявление о банкротстве производителя электроники Fplus

Банки банкротят российского производителя электроники под брендом Fplus

МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявления двух кредитных организаций - Совкомбанка и банка "Санкт-Петербург" - о банкротстве столичного ООО "МКТ", одной из структур российского разработчика программного обеспечения и производителя электроники под брендом Fplus, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Заявление Совкомбанка поступило в суд раньше - 27 августа, его обоснованность будет проверяться первой. Заявление второго банка от 2 сентября принято как заявление о вступлении в дело о банкротстве. Размер задолженности МКТ пока не сообщается.
По данным ЕГРЮЛ, ООО "МКТ" является единственным участником ООО "Мобильные и компьютерные технологии". Основными видами деятельности юрлиц указаны оптовая торговля программным обеспечением, компьютерами и периферийными устройствами. Сайт компании сообщает, что под брендом Fplus выпускаются ноутбуки, планшеты, смартфоны, принтеры, программные продукты. В портфеле компании представлены также системы хранения данных, серверные мощности, сетевые устройства.
Суд рассмотрит заявление о банкротстве фрахтователя "Волгонефти-212"
26 августа, 16:30
26 августа, 16:30
 
