Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бельгия признала Палестину на сессии Генассамблеи ООН - 02.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250902/belgija-861620428.html
Бельгия признала Палестину на сессии Генассамблеи ООН
Бельгия признала Палестину на сессии Генассамблеи ООН - 02.09.2025, ПРАЙМ
Бельгия признала Палестину на сессии Генассамблеи ООН
Бельгия признает Государство Палестина на сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре, заявил бельгийский министр иностранных дел Максим Прево. | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T04:53+0300
2025-09-02T04:53+0300
экономика
общество
мировая экономика
палестина
бельгия
франция
эммануэль макрон
оон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861620428.jpg?1756778018
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Бельгия признает Государство Палестина на сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре, заявил бельгийский министр иностранных дел Максим Прево. "Бельгия признает Палестину на сессии ООН! А против Израиля вводятся жесткие санкции. Любой антисемитизм или прославление терроризма сторонниками ХАМАС также будут резко осуждаться... Бельгия признает Палестину в рамках совместной инициативы Франции и Саудовской Аравии!" - написал министр на своей странице в соцсети X. Французский президент Эммануэль Макрон 24 июля объявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Он сообщил, что направил письмо с обязательством это сделать лидеру Палестинской администрации Махмуду Аббасу. Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
палестина
бельгия
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, палестина, бельгия, франция, эммануэль макрон, оон
Экономика, Общество , Мировая экономика, ПАЛЕСТИНА, БЕЛЬГИЯ, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, ООН
04:53 02.09.2025
 
Бельгия признала Палестину на сессии Генассамблеи ООН

Глава МИД Бельгии Прево: Бельгия признает Палестину на сессии Генассамблеи ООН

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Бельгия признает Государство Палестина на сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре, заявил бельгийский министр иностранных дел Максим Прево.
"Бельгия признает Палестину на сессии ООН! А против Израиля вводятся жесткие санкции. Любой антисемитизм или прославление терроризма сторонниками ХАМАС также будут резко осуждаться... Бельгия признает Палестину в рамках совместной инициативы Франции и Саудовской Аравии!" - написал министр на своей странице в соцсети X.
Французский президент Эммануэль Макрон 24 июля объявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Он сообщил, что направил письмо с обязательством это сделать лидеру Палестинской администрации Махмуду Аббасу.
Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаПАЛЕСТИНАБЕЛЬГИЯФРАНЦИЯЭммануэль МакронООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала