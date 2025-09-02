Бельгия признала Палестину на сессии Генассамблеи ООН

https://1prime.ru/20250902/belgija-861620428.html

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Бельгия признает Государство Палестина на сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре, заявил бельгийский министр иностранных дел Максим Прево. "Бельгия признает Палестину на сессии ООН! А против Израиля вводятся жесткие санкции. Любой антисемитизм или прославление терроризма сторонниками ХАМАС также будут резко осуждаться... Бельгия признает Палестину в рамках совместной инициативы Франции и Саудовской Аравии!" - написал министр на своей странице в соцсети X. Французский президент Эммануэль Макрон 24 июля объявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Он сообщил, что направил письмо с обязательством это сделать лидеру Палестинской администрации Махмуду Аббасу. Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

