Бельгия введет запрет на импорт продукции из израильских поселений - 02.09.2025
Бельгия введет запрет на импорт продукции из израильских поселений
2025-09-02T09:10+0300
2025-09-02T09:10+0300
экономика
бельгия
израиль
палестина
оон
мид
ес

БРЮССЕЛЬ, 2 сен - ПРАЙМ. Бельгия введет запрет на импорт продукции из поселений Израиля и пересматривает политику государственных закупок у израильских компаний, заявил глава МИД Бельгии Максим Прево в соцсети X. Ранее во вторник Прево заявил, что Бельгия признает Государство Палестина на сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. "На национальном уровне приняты 12 жестких санкций, в том числе: запрет на импорт продукции, произведенной в поселениях; пересмотр политики государственных закупок у израильских компаний; ограничение консульской помощи бельгийцам, проживающим в незаконных поселениях с точки зрения международного права; возможные судебные иски; запреты на полеты и транзит", - сказано в публикации. Прево добавил, что также внесены в список persona non grata в Бельгии двух израильских "министров-экстремистов и нескольких поселенцев, склонных к насилию", а также лидеров ХАМАС. Глава МИД Бельгии также сообщил, что Брюссель проголосует за принятие на европейском уровне мер по приостановлению сотрудничества с Израилем, требующих квалифицированного большинства, включая приостановление действия соглашения об ассоциации с ЕС, приостановление программ исследований и технического сотрудничества. На прошлой неделе Прево не исключал возможности блокировать правительственные инициативы, если входящие в коалиционный кабинет партии MR и N-VA продолжат препятствовать принятию жестких мер в отношении Израиля из-за ситуации в секторе Газа и признанию Бельгией Палестины. Вторая и третья по величине партии во фламандском правительстве Бельгии социал-демократов Vooruit и христианских демократов CD&amp;V внесли в региональный парламент резолюцию с призывом к федеральному кабинету министров призвать Евросоюз приостановить действие соглашения об ассоциации с Израилем и признать Палестину на Генеральной ассамблее ООН в сентябре в Нью-Йорке. Кроме того, они поддержали запрет торговли и инвестиций с израильскими поселениями, закрытию тель-авивского офиса фламандской организации по внешней торговле Flanders Investment &amp; Trade (FIT), введению европейского эмбарго на любой экспорт или транзит оружия или оборудования двойного назначения в Израиль. Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
бельгия, израиль, палестина, оон, мид, ес
Экономика, БЕЛЬГИЯ, ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНА, ООН, МИД, ЕС
09:10 02.09.2025
 
Города мира. Гент
Города мира. Гент
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в медиабанк
БРЮССЕЛЬ, 2 сен - ПРАЙМ. Бельгия введет запрет на импорт продукции из поселений Израиля и пересматривает политику государственных закупок у израильских компаний, заявил глава МИД Бельгии Максим Прево в соцсети X.
Ранее во вторник Прево заявил, что Бельгия признает Государство Палестина на сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре.
"На национальном уровне приняты 12 жестких санкций, в том числе: запрет на импорт продукции, произведенной в поселениях; пересмотр политики государственных закупок у израильских компаний; ограничение консульской помощи бельгийцам, проживающим в незаконных поселениях с точки зрения международного права; возможные судебные иски; запреты на полеты и транзит", - сказано в публикации.
Прево добавил, что также внесены в список persona non grata в Бельгии двух израильских "министров-экстремистов и нескольких поселенцев, склонных к насилию", а также лидеров ХАМАС.
Глава МИД Бельгии также сообщил, что Брюссель проголосует за принятие на европейском уровне мер по приостановлению сотрудничества с Израилем, требующих квалифицированного большинства, включая приостановление действия соглашения об ассоциации с ЕС, приостановление программ исследований и технического сотрудничества.
На прошлой неделе Прево не исключал возможности блокировать правительственные инициативы, если входящие в коалиционный кабинет партии MR и N-VA продолжат препятствовать принятию жестких мер в отношении Израиля из-за ситуации в секторе Газа и признанию Бельгией Палестины.
Вторая и третья по величине партии во фламандском правительстве Бельгии социал-демократов Vooruit и христианских демократов CD&V внесли в региональный парламент резолюцию с призывом к федеральному кабинету министров призвать Евросоюз приостановить действие соглашения об ассоциации с Израилем и признать Палестину на Генеральной ассамблее ООН в сентябре в Нью-Йорке. Кроме того, они поддержали запрет торговли и инвестиций с израильскими поселениями, закрытию тель-авивского офиса фламандской организации по внешней торговле Flanders Investment & Trade (FIT), введению европейского эмбарго на любой экспорт или транзит оружия или оборудования двойного назначения в Израиль.
Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
