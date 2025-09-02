https://1prime.ru/20250902/belgiya-861627619.html

Бельгия введет запрет на импорт продукции из израильских поселений

2025-09-02T09:10+0300

экономика

БРЮССЕЛЬ, 2 сен - ПРАЙМ. Бельгия введет запрет на импорт продукции из поселений Израиля и пересматривает политику государственных закупок у израильских компаний, заявил глава МИД Бельгии Максим Прево в соцсети X. Ранее во вторник Прево заявил, что Бельгия признает Государство Палестина на сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. "На национальном уровне приняты 12 жестких санкций, в том числе: запрет на импорт продукции, произведенной в поселениях; пересмотр политики государственных закупок у израильских компаний; ограничение консульской помощи бельгийцам, проживающим в незаконных поселениях с точки зрения международного права; возможные судебные иски; запреты на полеты и транзит", - сказано в публикации. Прево добавил, что также внесены в список persona non grata в Бельгии двух израильских "министров-экстремистов и нескольких поселенцев, склонных к насилию", а также лидеров ХАМАС. Глава МИД Бельгии также сообщил, что Брюссель проголосует за принятие на европейском уровне мер по приостановлению сотрудничества с Израилем, требующих квалифицированного большинства, включая приостановление действия соглашения об ассоциации с ЕС, приостановление программ исследований и технического сотрудничества. На прошлой неделе Прево не исключал возможности блокировать правительственные инициативы, если входящие в коалиционный кабинет партии MR и N-VA продолжат препятствовать принятию жестких мер в отношении Израиля из-за ситуации в секторе Газа и признанию Бельгией Палестины. Вторая и третья по величине партии во фламандском правительстве Бельгии социал-демократов Vooruit и христианских демократов CD&V внесли в региональный парламент резолюцию с призывом к федеральному кабинету министров призвать Евросоюз приостановить действие соглашения об ассоциации с Израилем и признать Палестину на Генеральной ассамблее ООН в сентябре в Нью-Йорке. Кроме того, они поддержали запрет торговли и инвестиций с израильскими поселениями, закрытию тель-авивского офиса фламандской организации по внешней торговле Flanders Investment & Trade (FIT), введению европейского эмбарго на любой экспорт или транзит оружия или оборудования двойного назначения в Израиль. Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

