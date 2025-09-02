https://1prime.ru/20250902/benzin-861655910.html
Бензин подорожал на бирже во вторник
Бензин подорожал на бирже во вторник - 02.09.2025, ПРАЙМ
Бензин подорожал на бирже во вторник
Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже во вторник поднялась по территориальному индексу Европейской части России на 0,92%, марка Аи-95 подорожала на... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T15:07+0300
2025-09-02T15:07+0300
2025-09-02T15:07+0300
экономика
рынок
дальний восток
александр новак
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859882914_0:290:3829:2444_1920x0_80_0_0_efd7f8da4bdbf9f27f3e0336a982217e.jpg
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже во вторник поднялась по территориальному индексу Европейской части России на 0,92%, марка Аи-95 подорожала на 1,55%, свидетельствуют данные торгов. Теперь тонна Аи-92 на бирже стоит 70 117 рублей, Аи-95 - 81 566 рублей. Цена обеих марок постепенно приближается к историческим рекордам, установленным в августе. Бензин Аи-92 максимально дорожал до 72 663 рублей за тонну, Аи-95 - до 82 253 рублей. Стоимость дизельного топлива к закрытию сессии вторника также увеличилась - на 1,48%, до 61 482 рублей за тонну. Мазут вырос в цене на 0,12% - до 22 528 рублей за тонну. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) подскочила на 3,67% - до 20 323 рублей за тонну. При этом авиакеросин подешевел на 0,66% - до 70 849 рублей за тонну. Правительство РФ продлило на сентябрь запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров. Однако в октябре ограничения будут действовать только для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год). Кроме того, вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго следить за внутренним рынком нефтепродуктов для надежного обеспечения топливом и соблюдением баланса цен в рознице. Также Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна проанализировать высокую разницу цен на независимых автозаправках на Дальнем Востоке относительно станций "Независимой нефтегазовой компании" (ННК), следует из протокола по итогам совещания у Новака (есть в распоряжении РИА Новости). Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей действует с 1 марта, а в конце июля запрет был распространен и на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения введены для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ.
https://1prime.ru/20250901/benzin-861597310.html
дальний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859882914_91:0:3738:2735_1920x0_80_0_0_e52c8c166d8a5cdef0fe0c9fdef81cf1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, дальний восток, александр новак
Экономика, Рынок, Дальний Восток, Александр Новак
Бензин подорожал на бирже во вторник
Бензин Аи-92 на Петербургской бирже подорожал на 0,92%
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже во вторник поднялась по территориальному индексу Европейской части России на 0,92%, марка Аи-95 подорожала на 1,55%, свидетельствуют данные торгов.
Теперь тонна Аи-92 на бирже стоит 70 117 рублей, Аи-95 - 81 566 рублей. Цена обеих марок постепенно приближается к историческим рекордам, установленным в августе. Бензин Аи-92 максимально дорожал до 72 663 рублей за тонну, Аи-95 - до 82 253 рублей.
Стоимость дизельного топлива к закрытию сессии вторника также увеличилась - на 1,48%, до 61 482 рублей за тонну.
Мазут вырос в цене на 0,12% - до 22 528 рублей за тонну. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) подскочила на 3,67% - до 20 323 рублей за тонну. При этом авиакеросин подешевел на 0,66% - до 70 849 рублей за тонну.
Правительство РФ продлило на сентябрь запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров. Однако в октябре ограничения будут действовать только для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).
Кроме того, вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго следить за внутренним рынком нефтепродуктов для надежного обеспечения топливом и соблюдением баланса цен в рознице. Также Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна проанализировать высокую разницу цен на независимых автозаправках на Дальнем Востоке относительно станций "Независимой нефтегазовой компании" (ННК), следует из протокола по итогам совещания у Новака (есть в распоряжении РИА Новости).
Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей действует с 1 марта, а в конце июля запрет был распространен и на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения введены для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ.
Продажи бензина на Петербургской бирже снизились в августе