Бензин подорожал на бирже во вторник

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже во вторник поднялась по территориальному индексу Европейской части России на 0,92%, марка Аи-95 подорожала на 1,55%, свидетельствуют данные торгов. Теперь тонна Аи-92 на бирже стоит 70 117 рублей, Аи-95 - 81 566 рублей. Цена обеих марок постепенно приближается к историческим рекордам, установленным в августе. Бензин Аи-92 максимально дорожал до 72 663 рублей за тонну, Аи-95 - до 82 253 рублей. Стоимость дизельного топлива к закрытию сессии вторника также увеличилась - на 1,48%, до 61 482 рублей за тонну. Мазут вырос в цене на 0,12% - до 22 528 рублей за тонну. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) подскочила на 3,67% - до 20 323 рублей за тонну. При этом авиакеросин подешевел на 0,66% - до 70 849 рублей за тонну. Правительство РФ продлило на сентябрь запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров. Однако в октябре ограничения будут действовать только для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год). Кроме того, вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго следить за внутренним рынком нефтепродуктов для надежного обеспечения топливом и соблюдением баланса цен в рознице. Также Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна проанализировать высокую разницу цен на независимых автозаправках на Дальнем Востоке относительно станций "Независимой нефтегазовой компании" (ННК), следует из протокола по итогам совещания у Новака (есть в распоряжении РИА Новости). Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей действует с 1 марта, а в конце июля запрет был распространен и на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения введены для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ.

