Биржи АТР во вторник преимущественно снижаются

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снижаются, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.27 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,79% - до 3 844,84 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,31%, до 2 407,78 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,65%, до 25 452 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,19% - до 8 911 пунктов. Японский Nikkei 225 рос на 0,29% - до 42 310 пунктов, южнокорейский KOSPI - на 0,95%, до 3 172,8 пункта. Мировые рынки ожидают запланированную на пятницу публикацию данных по занятости по США. Согласно прогнозам, безработица в стране в августе выросла до 4,3% с 4,2% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 78 тысяч. Статистика имеет большое значение в определении денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Заседание регулятора пройдет 16-17 сентября, по данным CME Group, 90% аналитиков прогнозируют понижение учетной ставки на 25 базисных пункта - до 4-4,25%. Также влияние на решения ФРС может оказать статистика об инфляции в США, которая будет опубликована в следующий четверг.

