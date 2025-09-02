https://1prime.ru/20250902/birzha-861622738.html
Биржи АТР во вторник преимущественно снижаются
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снижаются, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.27 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,79% - до 3 844,84 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,31%, до 2 407,78 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,65%, до 25 452 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,19% - до 8 911 пунктов. Японский Nikkei 225 рос на 0,29% - до 42 310 пунктов, южнокорейский KOSPI - на 0,95%, до 3 172,8 пункта.
Мировые рынки ожидают запланированную на пятницу публикацию данных по занятости по США. Согласно прогнозам, безработица в стране в августе выросла до 4,3% с 4,2% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 78 тысяч.
Статистика имеет большое значение в определении денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Заседание регулятора пройдет 16-17 сентября, по данным CME Group, 90% аналитиков прогнозируют понижение учетной ставки на 25 базисных пункта - до 4-4,25%.
Также влияние на решения ФРС может оказать статистика об инфляции в США, которая будет опубликована в следующий четверг.
