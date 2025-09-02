Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи АТР во вторник преимущественно снижаются - 02.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250902/birzha-861622738.html
Биржи АТР во вторник преимущественно снижаются
Биржи АТР во вторник преимущественно снижаются - 02.09.2025, ПРАЙМ
Биржи АТР во вторник преимущественно снижаются
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снижаются, свидетельствуют данные торгов. | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T07:49+0300
2025-09-02T07:49+0300
рынок
торги
индексы
сша
азиатско-тихоокеанский регион
shenzhen composite
hang seng index
nikkei 225
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861622738.jpg?1756788541
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снижаются, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.27 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,79% - до 3 844,84 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,31%, до 2 407,78 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,65%, до 25 452 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,19% - до 8 911 пунктов. Японский Nikkei 225 рос на 0,29% - до 42 310 пунктов, южнокорейский KOSPI - на 0,95%, до 3 172,8 пункта. Мировые рынки ожидают запланированную на пятницу публикацию данных по занятости по США. Согласно прогнозам, безработица в стране в августе выросла до 4,3% с 4,2% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 78 тысяч. Статистика имеет большое значение в определении денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Заседание регулятора пройдет 16-17 сентября, по данным CME Group, 90% аналитиков прогнозируют понижение учетной ставки на 25 базисных пункта - до 4-4,25%. Также влияние на решения ФРС может оказать статистика об инфляции в США, которая будет опубликована в следующий четверг.
сша
азиатско-тихоокеанский регион
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, сша, азиатско-тихоокеанский регион, shenzhen composite, hang seng index, nikkei 225
Рынок, Торги, Индексы, США, Азиатско-Тихоокеанский регион, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, Nikkei 225
07:49 02.09.2025
 
Биржи АТР во вторник преимущественно снижаются

Биржи АТР во вторник преимущественно снижаются на данных по занятости в США

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снижаются, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.27 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,79% - до 3 844,84 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,31%, до 2 407,78 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,65%, до 25 452 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,19% - до 8 911 пунктов. Японский Nikkei 225 рос на 0,29% - до 42 310 пунктов, южнокорейский KOSPI - на 0,95%, до 3 172,8 пункта.
Мировые рынки ожидают запланированную на пятницу публикацию данных по занятости по США. Согласно прогнозам, безработица в стране в августе выросла до 4,3% с 4,2% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 78 тысяч.
Статистика имеет большое значение в определении денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Заседание регулятора пройдет 16-17 сентября, по данным CME Group, 90% аналитиков прогнозируют понижение учетной ставки на 25 базисных пункта - до 4-4,25%.
Также влияние на решения ФРС может оказать статистика об инфляции в США, которая будет опубликована в следующий четверг.
 
РынокТоргиИндексыСШААзиатско-Тихоокеанский регионShenzhen CompositeHang Seng IndexNikkei 225
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала