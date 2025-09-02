https://1prime.ru/20250902/burkina-faso-861617023.html
В Буркина-Фасо гомосексуализм будет наказываться тюремным заключением
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Переходное законодательное собрание Буркина-Фасо приняло новый кодекс, согласно которому гомосексуализм (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) теперь будет наказываться тюремным заключением до пяти лет и штрафом, передает Информационное агентство Буркина-Фасо (AIB).
"Согласно новому кодексу личности и семьи, принятому в понедельник переходным законодательным собранием Буркина-Фасо, гомосексуализм и подобные практики теперь будут наказываться по закону тюремным заключением сроком от двух до пяти лет и штрафом", - передает агентство.
Как отмечается, министр юстиции Родриг Баяла заявил, что в случае повторного нарушения человек может быть "выслан из страны", если у него нет гражданства Буркина-Фасо.
В конце сентября 2022 года группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибрагимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамиба, приостановлении действия конституции и роспуске правительства.
