В Буркина-Фасо гомосексуализм будет наказываться тюремным заключением

2025-09-02T00:46+0300
2025-09-02T00:46+0300
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Переходное законодательное собрание Буркина-Фасо приняло новый кодекс, согласно которому гомосексуализм (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) теперь будет наказываться тюремным заключением до пяти лет и штрафом, передает Информационное агентство Буркина-Фасо (AIB). "Согласно новому кодексу личности и семьи, принятому в понедельник переходным законодательным собранием Буркина-Фасо, гомосексуализм и подобные практики теперь будут наказываться по закону тюремным заключением сроком от двух до пяти лет и штрафом", - передает агентство. Как отмечается, министр юстиции Родриг Баяла заявил, что в случае повторного нарушения человек может быть "выслан из страны", если у него нет гражданства Буркина-Фасо. В конце сентября 2022 года группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибрагимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамиба, приостановлении действия конституции и роспуске правительства.
общество , буркина-фасо, рф, ибрагим траоре
Общество , Экономика, БУРКИНА-ФАСО, РФ, Ибрагим Траоре
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Переходное законодательное собрание Буркина-Фасо приняло новый кодекс, согласно которому гомосексуализм (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) теперь будет наказываться тюремным заключением до пяти лет и штрафом, передает Информационное агентство Буркина-Фасо (AIB).
"Согласно новому кодексу личности и семьи, принятому в понедельник переходным законодательным собранием Буркина-Фасо, гомосексуализм и подобные практики теперь будут наказываться по закону тюремным заключением сроком от двух до пяти лет и штрафом", - передает агентство.
Как отмечается, министр юстиции Родриг Баяла заявил, что в случае повторного нарушения человек может быть "выслан из страны", если у него нет гражданства Буркина-Фасо.
В конце сентября 2022 года группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибрагимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамиба, приостановлении действия конституции и роспуске правительства.
 
