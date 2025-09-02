https://1prime.ru/20250902/chekunki-861618886.html

Чекунков рассказал о механизме "супер-ТОР" для Дальнего Востока и Арктики

2025-09-02T03:22+0300

экономика

бизнес

россия

дальний восток

арктика

владивосток

алексей чекунков

минвостокразвития

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Создаваемый механизм "супер-ТОР" для Дальнего Востока и Арктики предполагает выбор инвесторами не формата преференциального режима, а набор конкретных льгот, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. В июле Чекунков сообщал, что Минвостокразвития приступило к разработке единого преференциального режима для Дальнего Востока и Арктики, объединив все существующие в этих макрорегионах режимы территорий опережающего развития (ТОР), свободный порт Владивосток (СПВ) и другие. По его информации, модель единого преференциального режима - "супер-ТОР", которая сейчас прорабатывается для Дальнего Востока и Арктики, - планируют представить на Восточном экономическом форуме, а принять закон о действии этого режима в 2026 году. "Сейчас речь идет не об адаптации и тиражировании какого-то одного механизма, а о создании инвестиционного кода нового поколения, в котором механизмы поддержки будут адаптированы под приоритетные категории проектов… Поэтому одно из возможных решений, которое обсуждается, состоит в консолидации всех режимов в рамках инициативы ТОР 2.0 - с созданием единого цифрового окна доступа к льготам. Новый механизм предполагает, что инвесторы будут выбирать не формат префрежима, а набор конкретных льгот в цифровом интерфейсе - по принципу "инвестиционного меню", - сказал Чекунков. По его словам, это позволило бы сконцентрировать ресурсы на прорывных направлениях, высокотехнологичных проектах, объединить инфраструктуру, науку, кадры, капитал и реальный сектор в единую созидательную производственную цепочку. Объясняя необходимость создания универсальной системы преференций, министр уточнил, что Минвостокразвития исходит из того, что механизмы государственной поддержки предпринимателей, внедренные на Дальнем Востоке десять лет назад, дали измеряемый эффект - за эти годы инвестиции в основной капитал в ДФО выросли на 99%, такая динамика в 2,6 раза опережает среднероссийскую. При этом Чекунков добавил, что даже такой отлаженный механизм нуждается в модернизации и усовершенствовании с учетом новых вызовов и приоритетов. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

дальний восток

арктика

владивосток

