https://1prime.ru/20250902/chernogoriya-861664700.html

Черногория может стать 28-м членом Евросоюза, сообщила еврокомиссар

Черногория может стать 28-м членом Евросоюза, сообщила еврокомиссар - 02.09.2025, ПРАЙМ

Черногория может стать 28-м членом Евросоюза, сообщила еврокомиссар

Черногория может стать 28-й страной-участницей Евросоюза в 2028 году, технические переговоры должны завершиться в конце 2026 года, заявила европейский комиссар... | 02.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-02T17:45+0300

2025-09-02T17:45+0300

2025-09-02T17:45+0300

политика

евросоюз

ек

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860630280_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_9611d387a22f3b31dca07c550bb53efd.jpg

БРЮССЕЛЬ, 2 сен - ПРАЙМ. Черногория может стать 28-й страной-участницей Евросоюза в 2028 году, технические переговоры должны завершиться в конце 2026 года, заявила европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос. "Черногория уже открыла все кластеры (переговорных глав - ред.), поэтому мы завершаем (процесс согласования - ред.), и с технической точки зрения реалистичной перспективой является то, что мы могли бы завершить переговоры в конце следующего года, то есть в 2026 году. Если посмотреть на среднее время ратификации соглашения о вступлении, то оно составляет от одного до двух лет. В таком случае Черногория может стать 28-м государством-членом ЕС в 2028 году. Албании предстоит открыть еще всего два кластера, и это произойдет в следующем году, и мы сможем завершить переговоры с технической точки зрения в конце 2027 года", - сказала Кос на пресс-конференции в Копенгагене. Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в Европейский союз. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово. Получение статуса кандидата - лишь начало достаточно длительного пути по вступлению в Евросоюз. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней в настоящее время в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.

https://1prime.ru/20250705/yugk-859204241.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

евросоюз, ек