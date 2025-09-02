https://1prime.ru/20250902/dividendy-861634166.html
Совет директоров "НоваБев Групп" рекомендовал дивиденды за первое полугодие
экономика
бизнес
белуга групп
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Совет директоров "НоваБев Групп" (бывшей "Белуги Групп"), одного из ведущих производителей алкоголя в России, рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2025 года в размере 20 рублей на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. "Решили по вопросу повестки дня: Принимая во внимание результаты NovaBev Group за 6 месяцев 2025 года рекомендовать собранию направить нераспределенную чистую прибыль 6 месяцев 2025 года на выплату дивидендов по обыкновенным акциям общества в размере 20 рублей на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предлагается установить 18 октября.
