Совет директоров "НоваБев Групп" рекомендовал дивиденды за первое полугодие - 02.09.2025
Совет директоров "НоваБев Групп" рекомендовал дивиденды за первое полугодие
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Совет директоров "НоваБев Групп" (бывшей "Белуги Групп"), одного из ведущих производителей алкоголя в России, рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2025 года в размере 20 рублей на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. "Решили по вопросу повестки дня: Принимая во внимание результаты NovaBev Group за 6 месяцев 2025 года рекомендовать собранию направить нераспределенную чистую прибыль 6 месяцев 2025 года на выплату дивидендов по обыкновенным акциям общества в размере 20 рублей на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предлагается установить 18 октября.
бизнес, белуга групп
Экономика, Бизнес, Белуга Групп
10:47 02.09.2025
 
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Совет директоров "НоваБев Групп" (бывшей "Белуги Групп"), одного из ведущих производителей алкоголя в России, рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2025 года в размере 20 рублей на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.
"Решили по вопросу повестки дня: Принимая во внимание результаты NovaBev Group за 6 месяцев 2025 года рекомендовать собранию направить нераспределенную чистую прибыль 6 месяцев 2025 года на выплату дивидендов по обыкновенным акциям общества в размере 20 рублей на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предлагается установить 18 октября.
Экономика Бизнес Белуга Групп
 
 
