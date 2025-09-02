https://1prime.ru/20250902/dividendy-861634166.html

Совет директоров "НоваБев Групп" рекомендовал дивиденды за первое полугодие

Совет директоров "НоваБев Групп" рекомендовал дивиденды за первое полугодие - 02.09.2025, ПРАЙМ

Совет директоров "НоваБев Групп" рекомендовал дивиденды за первое полугодие

Совет директоров "НоваБев Групп" (бывшей "Белуги Групп"), одного из ведущих производителей алкоголя в России, рекомендовал выплатить дивиденды по результатам... | 02.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-02T10:47+0300

2025-09-02T10:47+0300

2025-09-02T10:47+0300

экономика

бизнес

белуга групп

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/80/841428065_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_e9f7e0646b6a04ac8637ec2b9c690966.jpg

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Совет директоров "НоваБев Групп" (бывшей "Белуги Групп"), одного из ведущих производителей алкоголя в России, рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2025 года в размере 20 рублей на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. "Решили по вопросу повестки дня: Принимая во внимание результаты NovaBev Group за 6 месяцев 2025 года рекомендовать собранию направить нераспределенную чистую прибыль 6 месяцев 2025 года на выплату дивидендов по обыкновенным акциям общества в размере 20 рублей на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предлагается установить 18 октября.

https://1prime.ru/20250830/rosneft-861493014.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, белуга групп