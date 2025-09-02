https://1prime.ru/20250902/dolja-861621984.html

Доля фишинговых сайтов, созданных на доменах .ru, сократилась вдвое

Доля фишинговых сайтов, созданных на доменах .ru, сократилась вдвое

2025-09-02T06:45+0300

2025-09-02T06:45+0300

2025-09-02T08:11+0300

технологии

финансы

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Доля фишинговых сайтов, созданных на доменах .ru, сократилась вдвое в первом полугодии - злоумышленники теряют к ним интерес, потому что такие страницы слишком быстро блокируют, рассказали РИА Новости в компании F6. "При выборе доменной зоны для регистрации сайтов под фишинговые атаки злоумышленники традиционно выбирают зону .ru. Однако по итогам первого полугодия 2025 года число вновь зарегистрированных фишинговых доменов в этой зоне сократилось почти в 2 раза - с 95% до 49%. Причина - в усилении противодействия фишингу в зоне .ru: срок "жизни" мошеннических ресурсов в Рунете стремительно сокращается", - сказали в компании. Так, мошенники переключили свое внимание на другие доменные зоны: аналитики отметили резкий рост активности злоумышленников по регистрации фишинговых доменов в зонах .click, .sa.com, .pro и .info. В первом полугодии число фишинговых ресурсов выросло на 7,9%, а мошеннических - на 6,8% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Специалисты F6 отмечают, что за первое полугодие 2025 года злоумышленники создали в среднем по 2299 фишинговых ресурсов и 1238 скам-ресурсов на один бренд: то есть ежедневно злоумышленники запускали в среднем по 13 фишинговых и по 7 мошеннических ресурсов на каждый бренд. Ритейл вышел на первое место среди отраслей, против которых направлены действия мошенников - на него приходится 50% всех фишинговых и 32% скам-атак. На финансовый сектор, который долгое время занимал первое место, пришлось 32% фишинговых атак и примерно столько же - скам-активности. "Большинство созданных в 2025 году мошеннических ресурсов приходилось на веб-сайты, их доля на 3,5% превысила уровень прошлого года и увеличилась до 57%. В 2025 году мошенники стали реже создавать фишинговые и скам-ресурсы в мессенджерах. Если в первой половине 2024 года на их долю приходилось 35% всех мошеннических ресурсов, то в 2025-м - только 20%: это поддельные аккаунты, каналы, чат-боты от имени известных брендов. За это же время почти в 2 раза увеличилась доля создаваемых мошеннических ресурсов в социальных сетях - с 8% до 17%", - рассказали в F6. Как объяснили аналитики, мошеннические аккаунты и боты в мессенджерах блокируются дольше, чем сайты, и это освобождает злоумышленников от необходимости регистрировать много резервных поддельных аккаунтов. "Цель киберпреступников остается прежней - масштабировать, автоматизировать атаки и увеличить объемы похищенных средств. Особенно опасны атаки, в которых злоумышленники действуют от имени известных компаний: это несет серьезные финансовые и репутационные риски как для бизнеса, так и для его клиентов. При этом киберпреступники теряют интерес к брендам, которые находятся под защитой: рентабельность их атак снижается, в том числе из-за оперативного обнаружения и блокировки ресурсов", - прокомментировал руководитель департамента Digital Risk Protection компании F6 Станислав Гончаров.

технологии, финансы