Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар растет к другими мировым валютам - 02.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250902/dollar-861666202.html
Доллар растет к другими мировым валютам
Доллар растет к другими мировым валютам - 02.09.2025, ПРАЙМ
Доллар растет к другими мировым валютам
Стоимость доллара к мировым валютам во вторник вечером увеличивается на фоне выхода макростатистических данных по США, свидетельствует динамика торгов. | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T18:22+0300
2025-09-02T18:22+0300
экономика
торги
доллар
рост
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159778_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_018c58d34f045f0c237ee077225a4756.jpg
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам во вторник вечером увеличивается на фоне выхода макростатистических данных по США, свидетельствует динамика торгов. По состоянию на 18.04 мск курс евро к доллару снижался до 1,1664 доллара с 1,1709 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене увеличивался до 148,14 иены с уровня предыдущего закрытия в 147,2 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,51% - до 98,18 пункта. Ранее американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) обнародовал данные, согласно которым индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в августе вырос до 48,7% с уровня июля в 48%. Аналитики ожидали роста показателя до 49%. Макростатистические данные учитываются Федеральной резервной системой (ФРС) США при принятии решений о монетарной политике. По данным CME Group, порядка 91,7% аналитиков ждут снижения ставки ФРС в сентябре до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых.
https://1prime.ru/20250901/dollar-861606717.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159778_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_4923c53f8e00c999f896bbc6b4a56c44.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
торги, доллар, рост
Экономика, Торги, доллар, рост
18:22 02.09.2025
 
Доллар растет к другими мировым валютам

Данные торгов: доллар укрепляется к корзине мировых валют на статданных по США

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюра доллара США
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам во вторник вечером увеличивается на фоне выхода макростатистических данных по США, свидетельствует динамика торгов.
По состоянию на 18.04 мск курс евро к доллару снижался до 1,1664 доллара с 1,1709 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене увеличивался до 148,14 иены с уровня предыдущего закрытия в 147,2 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,51% - до 98,18 пункта.
Ранее американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) обнародовал данные, согласно которым индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в августе вырос до 48,7% с уровня июля в 48%. Аналитики ожидали роста показателя до 49%.
Макростатистические данные учитываются Федеральной резервной системой (ФРС) США при принятии решений о монетарной политике.
По данным CME Group, порядка 91,7% аналитиков ждут снижения ставки ФРС в сентябре до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых.
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
Доллар дешевеет к евро и дорожает к иене
Вчера, 17:39
 
ЭкономикаТоргидолларрост
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала