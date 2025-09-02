https://1prime.ru/20250902/dollar-861666202.html
Доллар растет к другими мировым валютам
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам во вторник вечером увеличивается на фоне выхода макростатистических данных по США, свидетельствует динамика торгов. По состоянию на 18.04 мск курс евро к доллару снижался до 1,1664 доллара с 1,1709 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене увеличивался до 148,14 иены с уровня предыдущего закрытия в 147,2 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,51% - до 98,18 пункта. Ранее американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) обнародовал данные, согласно которым индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в августе вырос до 48,7% с уровня июля в 48%. Аналитики ожидали роста показателя до 49%. Макростатистические данные учитываются Федеральной резервной системой (ФРС) США при принятии решений о монетарной политике. По данным CME Group, порядка 91,7% аналитиков ждут снижения ставки ФРС в сентябре до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых.
