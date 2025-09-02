Банк России представил сценарии развития российской экономики

https://1prime.ru/20250902/ekonomika-861663582.html

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Банк России представил несколько альтернативных среднесрочных сценариев развития экономики РФ, один из которых предполагает возникновение мирового кризиса, сопоставимого по масштабам с кризисом 2007-2008 годов, их параметры описаны в опубликованном во вторник проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027 и 2028 годов. "Рисковый" сценарий ЦБ собрал весь комплекс неблагоприятных для России внешних условий: в нем предполагается, что усиление внешнеторговых противоречий приведет к резкому снижению темпов роста крупнейших экономик. Процессы деглобализации в этом сценарии нарастают, торговые отношения между США и Китаем развиваются по наиболее негативному сценарию. Сочетание этих факторов по мнению ЦБ, приведет к "мировому финансовому кризису, сопоставимому по масштабам с кризисом 2007-2008 годов". Цены на сырьевые товары на мировом рынке снизятся. А для российской экономики в этом сценарии предполагается еще и усиление санкций. ЦБ ожидает, что в этом случае власти увеличат расходы бюджета, чтобы поддержать экономику. Использование ФНБ может привести к его исчерпанию уже в 2026 году, потребуется изменение бюджетного правила. Спад ВВП России по этому сценарию составит 2,5-3,5% в 2026 году, и затем 2-3% в 2027 году. А в 2028 году экономика РФ уже перейдет к восстановительному росту на 2-3%. При этом инфляция в первый год кризиса ускорится до 10-12%, что потребует от ЦБ решительных действий и жесткой ДКП. При этом зампред ЦБ Алексей Заботкин подчеркнул, представляя документ, что "при самых различных условиях денежно-кредитная политика способна вернуть инфляцию у целевому низкому уровню и защитить покупательную способность нашей национальной валюты". Всего ЦБ представил четыре сценария, наиболее вероятный из них, "базовый" сценарий, был опубликован еще в июле текущего года. По нему ожидается, что рост экономики РФ замедлится до 1-2% в 2025 году и далее будет сдержанным, а инфляция снизится до 6-7% в 2025 году и вернется к уровню 4% в 2026 году. Еще один - "дезинфляционный" сценарий исходит из того, что отдача на инвестиции, которые были осуществлены в России в предыдущие годы, окажется более высокой. В нем предполагается, что производительность труда будет расти высокими темпами, а расширяющееся предложение полностью покроет внутренний спрос в 2026-2027 годах. Инфляция в результате будет снижаться быстро и устойчиво, что позволит Банку России проводить более мягкую денежно-кредитную политику. При этом рост ВВП в 2026 и 2027 годах составит 2,5–3,5% и 2-3% соответственно, а в 2028 году вернется к 1,5-2,5%. "Проинфляционный" сценарий предполагает, что текущее снижение инфляции будет неустойчивым и 2026 году сменится новым ростом цен. Главной причиной этого станет расширение программ льготного кредитования. В этом случае ЦБ придется проводить жесткую ДКП. В итоге темп роста экономики РФ в 2026 году будет выше, чем в базовом сценарии, и составит 1–2%. Но уже в 2027 году он замедлится до 0,5–1,5%, а в 2028 году снова вернется на уровень 1,5–2,5%.

