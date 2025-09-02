Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В НРА дали прогноз по динамике мировой экономики в 2025 году - 02.09.2025
В НРА дали прогноз по динамике мировой экономики в 2025 году
В НРА дали прогноз по динамике мировой экономики в 2025 году
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Мировой ВВП по итогам этого года покажет рост в диапазоне около 3,3-3,5%, однако это будет ниже средних показателей за пятилетний период до пандемии, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) генеральный директор Национального рейтингового агентства (НРА) Татьяна Григорьева. "Мы ожидаем, что мировая экономика покажет устойчивый, но невысокий рост по итогам 2025 года, на уровне приблизительно 3,3-3,5%", - сказала Григорьева. Она при этом отметила, что такие показатели ниже средних исторических, наблюдавшихся за пять лет до пандемии COVID-19. Ключевой фактор для таких темпов роста – наследие периода высокой инфляции, которое вынуждает центральные банки развитых экономик сохранять ограничительную денежно-кредитную политику (ДКП), что сдерживает инвестиционную активность и частное потребление. Еще один параметр, определяющий низкий потенциал роста мировой экономики - новая геополитическая реальность, углубляющийся раскол на стратегически конкурирующие блоки, добавила Григорьева. А вот драйвером общего роста становятся развивающиеся рынки Азии, "в то время как развитые экономики переходят в режим стагнирующей стабильности", заключила Григорьева. В январе Всемирный банк (ВБ) прогнозировал рост мировой экономики в 2025 году на уровне 2,7%. В апреле Всемирная торговая организация (ВТО) понизила прогноз роста мирового ВВП в 2025 году из-за ожидаемых новых импортных пошлин до 2,2% с 2,8%, а Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) прогнозировала замедление с 2,8% в 2024 году до 2,3% в 2025 году. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск 3 сентября.
нра, прогноз
Экономика, НРА, прогноз
18:26 02.09.2025 (обновлено: 18:27 02.09.2025)
 
В НРА дали прогноз по динамике мировой экономики в 2025 году

Глава НРА Григорьева: мировая экономика по итогам 2025 года вырастет на 3,3-3,5%

© fotolia.com / Alexandr Mitiuc Глобус и графики
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Мировой ВВП по итогам этого года покажет рост в диапазоне около 3,3-3,5%, однако это будет ниже средних показателей за пятилетний период до пандемии, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) генеральный директор Национального рейтингового агентства (НРА) Татьяна Григорьева.
"Мы ожидаем, что мировая экономика покажет устойчивый, но невысокий рост по итогам 2025 года, на уровне приблизительно 3,3-3,5%", - сказала Григорьева.
Она при этом отметила, что такие показатели ниже средних исторических, наблюдавшихся за пять лет до пандемии COVID-19.
Ключевой фактор для таких темпов роста – наследие периода высокой инфляции, которое вынуждает центральные банки развитых экономик сохранять ограничительную денежно-кредитную политику (ДКП), что сдерживает инвестиционную активность и частное потребление.
Еще один параметр, определяющий низкий потенциал роста мировой экономики - новая геополитическая реальность, углубляющийся раскол на стратегически конкурирующие блоки, добавила Григорьева.
А вот драйвером общего роста становятся развивающиеся рынки Азии, "в то время как развитые экономики переходят в режим стагнирующей стабильности", заключила Григорьева.
В январе Всемирный банк (ВБ) прогнозировал рост мировой экономики в 2025 году на уровне 2,7%. В апреле Всемирная торговая организация (ВТО) понизила прогноз роста мирового ВВП в 2025 году из-за ожидаемых новых импортных пошлин до 2,2% с 2,8%, а Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) прогнозировала замедление с 2,8% в 2024 году до 2,3% в 2025 году.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск 3 сентября.
