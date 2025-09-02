https://1prime.ru/20250902/ekspert-861619850.html

Эксперт оценил возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю

Эксперт оценил возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю - 02.09.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю

Вопрос о переходе на четырехдневную рабочую неделю сейчас в России пока не стоит, но теоретически это возможно при двух условиях, заявил РИА Новости директор... | 02.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-02T04:26+0300

2025-09-02T04:26+0300

2025-09-02T04:26+0300

россия

экономика

общество

ран

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861619850.jpg?1756776384

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Вопрос о переходе на четырехдневную рабочую неделю сейчас в России пока не стоит, но теоретически это возможно при двух условиях, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв. "Вопрос о переходе на четырехдневную рабочую неделю сейчас в России не стоит. Если мы хотим, чтобы человек получал ту же самую зарплату, работая на один день меньше, значит, должен резко вырасти уровень эффективности его труда. То есть, за четыре дня сотрудник должен сделать все то же самое, что раньше он делал за пять", - сказал собеседник агентства. Теоретически, заметил он, это возможно, но при двух условиях. "Во-первых, когда на производстве внедряются некие прорывные технологии, которые помогают совершить колоссальный рывок в производительности труда. Ну, и во-вторых, когда в стране нет жесткого дефицита трудовых ресурсов. А в российской экономике сегодня не избыточная занятость, а наоборот дефицит работников", - заключил Широв. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 4 сентября в 10.00 мск.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , ран