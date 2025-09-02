Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценил возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю - 02.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250902/ekspert-861619850.html
Эксперт оценил возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю
Эксперт оценил возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю - 02.09.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю
Вопрос о переходе на четырехдневную рабочую неделю сейчас в России пока не стоит, но теоретически это возможно при двух условиях, заявил РИА Новости директор... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T04:26+0300
2025-09-02T04:26+0300
россия
экономика
общество
ран
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861619850.jpg?1756776384
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Вопрос о переходе на четырехдневную рабочую неделю сейчас в России пока не стоит, но теоретически это возможно при двух условиях, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв. "Вопрос о переходе на четырехдневную рабочую неделю сейчас в России не стоит. Если мы хотим, чтобы человек получал ту же самую зарплату, работая на один день меньше, значит, должен резко вырасти уровень эффективности его труда. То есть, за четыре дня сотрудник должен сделать все то же самое, что раньше он делал за пять", - сказал собеседник агентства. Теоретически, заметил он, это возможно, но при двух условиях. "Во-первых, когда на производстве внедряются некие прорывные технологии, которые помогают совершить колоссальный рывок в производительности труда. Ну, и во-вторых, когда в стране нет жесткого дефицита трудовых ресурсов. А в российской экономике сегодня не избыточная занятость, а наоборот дефицит работников", - заключил Широв. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 4 сентября в 10.00 мск.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , ран
РОССИЯ, Экономика, Общество , РАН
04:26 02.09.2025
 
Эксперт оценил возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю

Эксперт Широв: переход на четырехдневную рабочую неделю возможен при двух условиях

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Вопрос о переходе на четырехдневную рабочую неделю сейчас в России пока не стоит, но теоретически это возможно при двух условиях, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв.
"Вопрос о переходе на четырехдневную рабочую неделю сейчас в России не стоит. Если мы хотим, чтобы человек получал ту же самую зарплату, работая на один день меньше, значит, должен резко вырасти уровень эффективности его труда. То есть, за четыре дня сотрудник должен сделать все то же самое, что раньше он делал за пять", - сказал собеседник агентства.
Теоретически, заметил он, это возможно, но при двух условиях.
"Во-первых, когда на производстве внедряются некие прорывные технологии, которые помогают совершить колоссальный рывок в производительности труда. Ну, и во-вторых, когда в стране нет жесткого дефицита трудовых ресурсов. А в российской экономике сегодня не избыточная занятость, а наоборот дефицит работников", - заключил Широв.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 4 сентября в 10.00 мск.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоРАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала