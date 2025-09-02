Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал, как мошенники используют данные из Росреестра - 02.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250902/ekspert-861620688.html
Эксперт рассказал, как мошенники используют данные из Росреестра
Эксперт рассказал, как мошенники используют данные из Росреестра - 02.09.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как мошенники используют данные из Росреестра
Мошенники стали использовать информацию из Росреестра о недвижимости своих жертв в атаках с применением методов социальной инженерии, рассказал РИА Новости... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T05:47+0300
2025-09-02T05:47+0300
недвижимость
технологии
финансы
росреестр
роскомнадзор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861620688.jpg?1756781271
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Мошенники стали использовать информацию из Росреестра о недвижимости своих жертв в атаках с применением методов социальной инженерии, рассказал РИА Новости эксперт Денис Калемберг. "Социальные инженеры при таргетированных атаках стали использовать информацию из Росреестра о недвижимости людей. Происходит атака следующим образом – злоумышленники узнают об объектах недвижимости, находящихся в собственности конкретного человека", - сообщил он. Как отметил эксперт, наличие информации об определенной недвижимости само по себе дает значимую точку контакта с людьми. Так, мошенники связываются с потенциальной жертвой и сообщают о срочной проверке счетчиков по конкретному адресу - для подтверждения требуется код из сообщения. Такое сообщение может прийти от любого сервиса - каршеринг, маркетплейс, супермаркет. "Единственная цель отправки кода – напугать потенциальную жертву, заставить ее поверить, что он действительно сообщил важный код мошенникам", - сказал эксперт. После этого пользователю приходит смс якобы о входе на "Госуслуги". Там же просят позвонить по номеру телефона, если пользователь не совершал никаких действий на госпортале. "Если человек поверит и перезвонит, то попадет в "Роскомнадзор", его переведут на "специалиста по мошенничеству". При этом злоумышленники во время разговоров жалуются на плохую связь "из-за глушилок", когда потенциальная жертва задает неудобные вопросы. Например, почему сообщение о входе в "Госуслуги" пришло не с "Госуслуг". Когда же вопрос был повторен несколько раз, "специалист по мошенничеству" пояснил, что "мошенники перехватили смс техническими средствами и подменили в нем текст и номер", - сказал Калемберг. И, в конце концов, конечная цель злоумышленников – заставить перевести деньги на "безопасный счет", сообщить код из смс для подтверждения транзакции или же скачать на устройство вредоносное ПО, чтобы в конечном счете получить доступ к деньгам потенциальной жертвы. Эксперт напомнил, что важно сохранять бдительность и не сообщать злоумышленникам никакой информации. В случае сомнений необходимо перезвонить в организацию по официальным номерам телефонов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, технологии, финансы, росреестр, роскомнадзор
Недвижимость, Технологии, Финансы, Росреестр, Роскомнадзор
05:47 02.09.2025
 
Эксперт рассказал, как мошенники используют данные из Росреестра

Эксперт Калемберг: мошенники стали использовать данные из Росреестра о недвижимости жертв

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Мошенники стали использовать информацию из Росреестра о недвижимости своих жертв в атаках с применением методов социальной инженерии, рассказал РИА Новости эксперт Денис Калемберг.
"Социальные инженеры при таргетированных атаках стали использовать информацию из Росреестра о недвижимости людей. Происходит атака следующим образом – злоумышленники узнают об объектах недвижимости, находящихся в собственности конкретного человека", - сообщил он.
Как отметил эксперт, наличие информации об определенной недвижимости само по себе дает значимую точку контакта с людьми. Так, мошенники связываются с потенциальной жертвой и сообщают о срочной проверке счетчиков по конкретному адресу - для подтверждения требуется код из сообщения. Такое сообщение может прийти от любого сервиса - каршеринг, маркетплейс, супермаркет.
"Единственная цель отправки кода – напугать потенциальную жертву, заставить ее поверить, что он действительно сообщил важный код мошенникам", - сказал эксперт. После этого пользователю приходит смс якобы о входе на "Госуслуги". Там же просят позвонить по номеру телефона, если пользователь не совершал никаких действий на госпортале.
"Если человек поверит и перезвонит, то попадет в "Роскомнадзор", его переведут на "специалиста по мошенничеству". При этом злоумышленники во время разговоров жалуются на плохую связь "из-за глушилок", когда потенциальная жертва задает неудобные вопросы. Например, почему сообщение о входе в "Госуслуги" пришло не с "Госуслуг". Когда же вопрос был повторен несколько раз, "специалист по мошенничеству" пояснил, что "мошенники перехватили смс техническими средствами и подменили в нем текст и номер", - сказал Калемберг.
И, в конце концов, конечная цель злоумышленников – заставить перевести деньги на "безопасный счет", сообщить код из смс для подтверждения транзакции или же скачать на устройство вредоносное ПО, чтобы в конечном счете получить доступ к деньгам потенциальной жертвы.
Эксперт напомнил, что важно сохранять бдительность и не сообщать злоумышленникам никакой информации. В случае сомнений необходимо перезвонить в организацию по официальным номерам телефонов.
 
НедвижимостьТехнологииФинансыРосреестрРоскомнадзор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала