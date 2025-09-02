https://1prime.ru/20250902/ekspert-861620688.html

Эксперт рассказал, как мошенники используют данные из Росреестра

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Мошенники стали использовать информацию из Росреестра о недвижимости своих жертв в атаках с применением методов социальной инженерии, рассказал РИА Новости эксперт Денис Калемберг. "Социальные инженеры при таргетированных атаках стали использовать информацию из Росреестра о недвижимости людей. Происходит атака следующим образом – злоумышленники узнают об объектах недвижимости, находящихся в собственности конкретного человека", - сообщил он. Как отметил эксперт, наличие информации об определенной недвижимости само по себе дает значимую точку контакта с людьми. Так, мошенники связываются с потенциальной жертвой и сообщают о срочной проверке счетчиков по конкретному адресу - для подтверждения требуется код из сообщения. Такое сообщение может прийти от любого сервиса - каршеринг, маркетплейс, супермаркет. "Единственная цель отправки кода – напугать потенциальную жертву, заставить ее поверить, что он действительно сообщил важный код мошенникам", - сказал эксперт. После этого пользователю приходит смс якобы о входе на "Госуслуги". Там же просят позвонить по номеру телефона, если пользователь не совершал никаких действий на госпортале. "Если человек поверит и перезвонит, то попадет в "Роскомнадзор", его переведут на "специалиста по мошенничеству". При этом злоумышленники во время разговоров жалуются на плохую связь "из-за глушилок", когда потенциальная жертва задает неудобные вопросы. Например, почему сообщение о входе в "Госуслуги" пришло не с "Госуслуг". Когда же вопрос был повторен несколько раз, "специалист по мошенничеству" пояснил, что "мошенники перехватили смс техническими средствами и подменили в нем текст и номер", - сказал Калемберг. И, в конце концов, конечная цель злоумышленников – заставить перевести деньги на "безопасный счет", сообщить код из смс для подтверждения транзакции или же скачать на устройство вредоносное ПО, чтобы в конечном счете получить доступ к деньгам потенциальной жертвы. Эксперт напомнил, что важно сохранять бдительность и не сообщать злоумышленникам никакой информации. В случае сомнений необходимо перезвонить в организацию по официальным номерам телефонов.

