Эрдоган обозначил способ прекращения конфликта на Украине - 02.09.2025
Политика
Эрдоган обозначил способ прекращения конфликта на Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликт на Украине можно завершить путем переговоров, по его словам, Анкара заявляла об этом "с первого дня"... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T14:15+0300
2025-09-02T14:15+0300
АНКАРА, 2 сен – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликт на Украине можно завершить путем переговоров, по его словам, Анкара заявляла об этом "с первого дня" вооруженных столкновений. Лидеры Турции и РФ Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели переговоры "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в понедельник в Китае. Как сообщала канцелярия турецкого лидера, стороны обсудили двусторонние отношения, региональную повестку, в частности, ситуацию на Украине. "Турция с самого начала всегда считала, что война между Украиной и Россией может быть прекращена путем переговоров", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Китая, где он участвовал на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Новости
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ТУРЦИЯ, КИТАЙ, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, ШОС
14:15 02.09.2025
 
АНКАРА, 2 сен – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликт на Украине можно завершить путем переговоров, по его словам, Анкара заявляла об этом "с первого дня" вооруженных столкновений.
Лидеры Турции и РФ Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели переговоры "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в понедельник в Китае. Как сообщала канцелярия турецкого лидера, стороны обсудили двусторонние отношения, региональную повестку, в частности, ситуацию на Украине.
"Турция с самого начала всегда считала, что война между Украиной и Россией может быть прекращена путем переговоров", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Китая, где он участвовал на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
*Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
В администрации Эрдогана ответили на вопрос о визите Путина в Турцию
Вчера, 13:46
 
