Эрдоган обозначил способ прекращения конфликта на Украине

АНКАРА, 2 сен – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликт на Украине можно завершить путем переговоров, по его словам, Анкара заявляла об этом "с первого дня" вооруженных столкновений. Лидеры Турции и РФ Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели переговоры "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в понедельник в Китае. Как сообщала канцелярия турецкого лидера, стороны обсудили двусторонние отношения, региональную повестку, в частности, ситуацию на Украине. "Турция с самого начала всегда считала, что война между Украиной и Россией может быть прекращена путем переговоров", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Китая, где он участвовал на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
АНКАРА, 2 сен – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликт на Украине можно завершить путем переговоров, по его словам, Анкара заявляла об этом "с первого дня" вооруженных столкновений.
Лидеры Турции и РФ Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели переговоры "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в понедельник в Китае. Как сообщала канцелярия турецкого лидера, стороны обсудили двусторонние отношения, региональную повестку, в частности, ситуацию на Украине.
"Турция с самого начала всегда считала, что война между Украиной и Россией может быть прекращена путем переговоров", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Китая, где он участвовал на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
