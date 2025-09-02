https://1prime.ru/20250902/erdogan-861648475.html

Эрдоган обозначил способ прекращения конфликта на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликт на Украине можно завершить путем переговоров, по его словам, Анкара заявляла об этом "с первого дня"

АНКАРА, 2 сен – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликт на Украине можно завершить путем переговоров, по его словам, Анкара заявляла об этом "с первого дня" вооруженных столкновений. Лидеры Турции и РФ Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели переговоры "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в понедельник в Китае. Как сообщала канцелярия турецкого лидера, стороны обсудили двусторонние отношения, региональную повестку, в частности, ситуацию на Украине. "Турция с самого начала всегда считала, что война между Украиной и Россией может быть прекращена путем переговоров", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Китая, где он участвовал на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

