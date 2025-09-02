Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Политика
2025-09-02T14:15+0300
2025-09-02T14:15+0300
АНКАРА, 2 сен – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе контактов с российским лидером Владимиром Путиным в Китае обсудил с ним саммит лидеров РФ и США на Аляске. Лидеры Турции и РФ Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в понедельник в Китае. Как сообщала канцелярия турецкого лидера, стороны обсудили двусторонние отношения, региональную повестку, в частности, ситуацию на Украине. "Мы проанализировали, с какими результатами вернулся господин (Владимир – ред.) Путин с последнего саммита на Аляске и что он думал об этих переговорах. Встреча с президентом США Дональдом Трампом была очень важной. Мы узнали мнение господина Путина по этим вопросам… Мы также получили возможность вновь оценить результаты саммита на Аляске. Я считаю подход как господина (Владимира) Зеленского, так и господина Путина положительным. Когда мы сказали, что "в Турции может быть предпринята попытка продолжить стамбульский процесс", он (Владимир Путин – ред.) ответил, что "почему бы и нет?", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Китая, где он участвовал в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
14:15 02.09.2025
 
Эрдоган обсудил с Путиным саммит лидеров России и США на Аляске

АНКАРА, 2 сен – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе контактов с российским лидером Владимиром Путиным в Китае обсудил с ним саммит лидеров РФ и США на Аляске.
Лидеры Турции и РФ Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в понедельник в Китае. Как сообщала канцелярия турецкого лидера, стороны обсудили двусторонние отношения, региональную повестку, в частности, ситуацию на Украине.
"Мы проанализировали, с какими результатами вернулся господин (Владимир – ред.) Путин с последнего саммита на Аляске и что он думал об этих переговорах. Встреча с президентом США Дональдом Трампом была очень важной. Мы узнали мнение господина Путина по этим вопросам… Мы также получили возможность вновь оценить результаты саммита на Аляске. Я считаю подход как господина (Владимира) Зеленского, так и господина Путина положительным. Когда мы сказали, что "в Турции может быть предпринята попытка продолжить стамбульский процесс", он (Владимир Путин – ред.) ответил, что "почему бы и нет?", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Китая, где он участвовал в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Контакты с Трампом показали, что администрация США слышит РФ, заявил Путин
13:02
 
