Экономика Турции вошла в положительный цикл, заявил Эрдоган
2025-09-02T14:57+0300
АНКАРА, 2 сен - ПРАЙМ. Инфляция в Турции продолжает снижаться, а экономика страны вошла в положительный цикл, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Экономические показатели развиваются в положительном направлении. Особенно в последние 2-3 месяца мы снова вошли в сильный, положительный цикл. В период с марта по июнь, конечно, повлияли некоторые события как внутри страны, так и за ее пределами. Но все это осталось в прошлом. Практически во всех областях мы снова вернулись к сильному, положительному росту. Были объявлены показатели роста за второй квартал. Рост в 4,8% является довольно сильным", - сообщил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Китая, где он участвовал в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По его словам, за исключением сельскохозяйственного сектора, пострадавшего от заморозков и засухи, во всех секторах и во всех областях турецкой экономики наблюдается сильный рост. "Уровень безработицы составляет однозначное число, наши резервы находятся на рекордном уровне, инфляция продолжает снижаться. Конечно, вместе со снижением инфляции будет продолжаться и улучшение финансовых условий", - подчеркнул турецкий лидер. По данным Института статистики республики, годовая инфляция в Турции в июле снизилась до 33,52% с июньских 35,05%, а по данным группы независимых экономистов ENAG, индекс потребительских цен в июле вырос на 3,75%, а за последние 12 месяцев рост цен составил 65,15%. Годовая инфляция в Турции начала стабильно снижаться в июне 2024 года: с локального пика в мае в 75,45% она демонстрирует снижение каждый месяц. Власти Турции рассчитывают, что инфляция в 2026 году не превысит отметку в 20%, заявлял ранее министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек. Центральный банк Турции ранее снизил ключевую ставку на 300 базисных пунктов, до 43%.
