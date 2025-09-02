https://1prime.ru/20250902/estoniya-861634003.html

Эстония завершила участие в военной миссии во главе с США в Ираке

2025-09-02T10:56+0300

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Эстония завершила участие в военной операции во главе с США в Ираке, сообщает радиостанция ERR. "Эстония завершила свое участие в операции "Непоколебимая решимость" во главе с США в Ираке, и сама операция подходит к концу", - отмечает радиостанция. По ее данным, с апреля 2023 года в этой миссии было задействовано до 110 эстонских военнослужащих, при этом некоторые военные Эстонии участвовали в операции на протяжении почти десяти лет. В 2014 году США стали инициаторами создания международной антитеррористической коалиции для борьбы с террористической организацией "Исламское государство"* и с августа того же года начали операцию "Непоколебимая решимость" (Inherent Resolve) против джихадистов в Ираке и Сирии. В эту коалицию вошли более 60 стран, причем ее действия осуществляются без прямой санкции Совета безопасности ООН.* Запрещенная в России террористическая организация

