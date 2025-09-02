https://1prime.ru/20250902/estoniya-861634003.html
Эстония завершила участие в военной миссии во главе с США в Ираке
Эстония завершила участие в военной миссии во главе с США в Ираке - 02.09.2025, ПРАЙМ
Эстония завершила участие в военной миссии во главе с США в Ираке
Эстония завершила участие в военной операции во главе с США в Ираке, сообщает радиостанция ERR. | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T10:56+0300
2025-09-02T10:56+0300
2025-09-02T10:56+0300
политика
общество
сша
ирак
эстония
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/83753/63/837536354_0:6:2995:1691_1920x0_80_0_0_1b262ec6c21eb717f2fb2b75c2f4eda8.jpg
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Эстония завершила участие в военной операции во главе с США в Ираке, сообщает радиостанция ERR. "Эстония завершила свое участие в операции "Непоколебимая решимость" во главе с США в Ираке, и сама операция подходит к концу", - отмечает радиостанция. По ее данным, с апреля 2023 года в этой миссии было задействовано до 110 эстонских военнослужащих, при этом некоторые военные Эстонии участвовали в операции на протяжении почти десяти лет. В 2014 году США стали инициаторами создания международной антитеррористической коалиции для борьбы с террористической организацией "Исламское государство"* и с августа того же года начали операцию "Непоколебимая решимость" (Inherent Resolve) против джихадистов в Ираке и Сирии. В эту коалицию вошли более 60 стран, причем ее действия осуществляются без прямой санкции Совета безопасности ООН.* Запрещенная в России террористическая организация
https://1prime.ru/20250829/estoniya-861450045.html
сша
ирак
эстония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83753/63/837536354_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ccf4df553bfdfd92c04cbbdd0094fc81.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , сша, ирак, эстония, оон
Политика, Общество , США, ИРАК, ЭСТОНИЯ, ООН
Эстония завершила участие в военной миссии во главе с США в Ираке
ERR: Эстония завершила участие в операции во главе с США в Ираке
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Эстония завершила участие в военной операции во главе с США в Ираке, сообщает радиостанция ERR.
"Эстония завершила свое участие в операции "Непоколебимая решимость" во главе с США в Ираке, и сама операция подходит к концу", - отмечает радиостанция.
По ее данным, с апреля 2023 года в этой миссии было задействовано до 110 эстонских военнослужащих, при этом некоторые военные Эстонии участвовали в операции на протяжении почти десяти лет.
В 2014 году США стали инициаторами создания международной антитеррористической коалиции для борьбы с террористической организацией "Исламское государство"* и с августа того же года начали операцию "Непоколебимая решимость" (Inherent Resolve) против джихадистов в Ираке и Сирии. В эту коалицию вошли более 60 стран, причем ее действия осуществляются без прямой санкции Совета безопасности ООН.
* Запрещенная в России террористическая организация
СМИ: Эстония рассмотрит восстановления болот в случае конфликта с Россией