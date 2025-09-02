Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы закрыли торги снижением - 02.09.2025
Фондовые индексы Европы закрыли торги снижением
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги вторника снижением, участники рынка оценивали данные по инфляции в регионе, свидетельствуют данные бирж и комментарии аналитиков. По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,87% - до 9 116,69 пункта, французский CAC 40 - на 0,7%, до 7 654,25 пункта, немецкий DAX - на 2,29%, до 23 487,33 пункта. Во вторник, по данным Евростата, стало известно, что годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам августа ускорилась до 2,1% с 2% в июле. Аналитики ожидали сохранения инфляции на уровне 2%. "По нашему мнению, ЕЦБ больше не будет снижать ставки", - приводит агентство Блумберг мнение экономиста Nomura Джози Андерсон (Josie Anderson). Аналитик отметила, что "в целом инфляция останется стабильной на уровне около 2% до конца года". В месячном выражении потребительские цены в еврозоне в августе выросли на 0,2%. По итогам августа прошлого года в еврозоне была зафиксирована годовая инфляция в 2,2%. Базовая годовая инфляция в еврозоне в августе осталась на уровнях июля, июня и мая в 2,3%, ожидалось замедление до 2,2%. Наибольший вклад в инфляцию внес рост цен на продовольствие, алкоголь и табак (3,2% после 3,3% в июле) и на услуги (3,1% после 3,2% в июле). Самая высокая годовая инфляция была зафиксирована в Эстонии (6,2%), Хорватии (4,6%) и Словакии (4,4%), самая низкая - во Франции (0,8%), на Кипре была зафиксирована дефляция в 0,1%.
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги вторника снижением, участники рынка оценивали данные по инфляции в регионе, свидетельствуют данные бирж и комментарии аналитиков.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,87% - до 9 116,69 пункта, французский CAC 40 - на 0,7%, до 7 654,25 пункта, немецкий DAX - на 2,29%, до 23 487,33 пункта.
Во вторник, по данным Евростата, стало известно, что годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам августа ускорилась до 2,1% с 2% в июле. Аналитики ожидали сохранения инфляции на уровне 2%.
"По нашему мнению, ЕЦБ больше не будет снижать ставки", - приводит агентство Блумберг мнение экономиста Nomura Джози Андерсон (Josie Anderson). Аналитик отметила, что "в целом инфляция останется стабильной на уровне около 2% до конца года".
В месячном выражении потребительские цены в еврозоне в августе выросли на 0,2%. По итогам августа прошлого года в еврозоне была зафиксирована годовая инфляция в 2,2%.
Базовая годовая инфляция в еврозоне в августе осталась на уровнях июля, июня и мая в 2,3%, ожидалось замедление до 2,2%. Наибольший вклад в инфляцию внес рост цен на продовольствие, алкоголь и табак (3,2% после 3,3% в июле) и на услуги (3,1% после 3,2% в июле).
Самая высокая годовая инфляция была зафиксирована в Эстонии (6,2%), Хорватии (4,6%) и Словакии (4,4%), самая низкая - во Франции (0,8%), на Кипре была зафиксирована дефляция в 0,1%.
Фондовые индексы Европы выросли по итогам понедельника
