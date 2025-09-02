Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на препарат для профилактики костных осложнений при онкологии, первый биоаналог "Форседено Онко" в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Деносумаб", согласованная цена на 16% ниже относительно зарегистрированной стоимости иностранного референтного препарата "Эксджива", сообщили в ведомстве. "Речь идет о первом биоаналоговом лекарственном препарате в рамках МНН "Деносумаб". Согласованная цена на "Форседено Онко" снижена относительно зарегистрированной цены на иностранный референтный препарат "Эксджива" на 16%", - говорится в сообщении. Отмечается, что цена за один флакон раствора для подкожного введения в дозировке 120 миллиграммов (70 мг/мл) "Форседено Онко" согласована на уровне 15,1 тысячи рублей, при этом цена за такую же упаковку референтного препарата составляет 18,2 тысячи рублей. Подчеркивается, что согласование ФАС цен на новый биоаналог повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал. В медорганизациях он должен предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
11:58 02.09.2025
 
ФАС согласовала цену препарата для профилактики костных осложнений

ФАС согласовала цену на первый биоаналог "Форседено Онко"

