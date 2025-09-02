https://1prime.ru/20250902/fas-861637953.html

ФАС согласовала цену препарата для профилактики костных осложнений

ФАС согласовала цену препарата для профилактики костных осложнений - 02.09.2025, ПРАЙМ

ФАС согласовала цену препарата для профилактики костных осложнений

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на препарат для профилактики костных осложнений при онкологии, первый биоаналог "Форседено... | 02.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-02T11:58+0300

2025-09-02T11:58+0300

2025-09-02T11:58+0300

россия

фас рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860068653_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_3103ee751548b2539cc72e85fbd6e426.jpg

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на препарат для профилактики костных осложнений при онкологии, первый биоаналог "Форседено Онко" в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Деносумаб", согласованная цена на 16% ниже относительно зарегистрированной стоимости иностранного референтного препарата "Эксджива", сообщили в ведомстве. "Речь идет о первом биоаналоговом лекарственном препарате в рамках МНН "Деносумаб". Согласованная цена на "Форседено Онко" снижена относительно зарегистрированной цены на иностранный референтный препарат "Эксджива" на 16%", - говорится в сообщении. Отмечается, что цена за один флакон раствора для подкожного введения в дозировке 120 миллиграммов (70 мг/мл) "Форседено Онко" согласована на уровне 15,1 тысячи рублей, при этом цена за такую же упаковку референтного препарата составляет 18,2 тысячи рублей. Подчеркивается, что согласование ФАС цен на новый биоаналог повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал. В медорганизациях он должен предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

https://1prime.ru/20250901/kartel-861599427.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, фас рф