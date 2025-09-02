https://1prime.ru/20250902/fedorov-861621288.html
Мирон Федоров сохранил в России статус ИП
Мирон Федоров сохранил в России статус ИП - 02.09.2025
Мирон Федоров сохранил в России статус ИП
Рэп-исполнитель Мирон Федоров (творческий псевдоним Oxxxymiron, признан в России иноагентом) сохранил в России статус индивидуального предпринимателя,... | 02.09.2025
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Рэп-исполнитель Мирон Федоров (творческий псевдоним Oxxxymiron, признан в России иноагентом) сохранил в России статус индивидуального предпринимателя, необходимые сведения поданы в налоговую, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Рэпер открыл ИП в ноябре 2017 года. Согласно документам, его основной вид деятельности – "деятельность в области исполнительских искусств".
На видеозаписи, опубликованной в 2022 году на личной странице Федорова в Instagram (соцсеть принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), артист назвал спецоперацию на Украине "катастрофой" и заявил об отмене своих концертов в РФ. Позднее Федоров был объявлен в розыск в МВД РФ.
Вместе с тем, по данным документов, рэпер-иноагент не закрыл в России ИП, а в феврале этого года в налоговую были представлены сведения о регистрации индивидуального предпринимателя в Социальном фонде РФ.
Согласно закону, чтобы сохранить статус ИП, необходимо регулярно сдавать отчетность, подавать декларацию. Это можно делать и дистанционно, либо по доверенности, либо с помощью электронной цифровой подписи.
Минюст РФ в октябре 2022 года внес Федорова в реестр иностранных агентов. Суды Петербурга ранее запретили песни рэпера "Ойда" и "Последний звонок" и несколько раз штрафовали его за отсутствие плашки иноагента, публичные призывы к сепаратизму и дискредитацию ВС РФ.
Мирон Федоров сохранил в России статус ИП
Рэпер Oxxxymiron сохранил в России статус индивидуального предпринимателя
