В российских банках опустилась средняя ставка по двухлетним вкладам
В российских банках опустилась средняя ставка по двухлетним вкладам
2025-09-02T11:07+0300
2025-09-02T11:07+0300
2025-09-02T11:07+0300
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Средняя ставка по двухлетним вкладам в топ-20 банков РФ, крупнейших по объему розничного депозитного портфеля, опустилась ниже 11% годовых, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". В расчете "Финуслуг" используются вклады на 100 000 рублей без специальных условий. "За август средняя ставка по двухлетним вкладам среди топ-20 банков потеряла 0,52 процентного пункта. По состоянию на 1 сентября 2025 года она составляет 10,95%. Вклады со сроком на два года в настоящее время предлагают 16 из 20 крупнейших банков", - сообщают аналитики. Отмечается, что среди всех сроков депозитов наименьшая доходность предлагается в топ-20 по трехлетним вкладам: 9,68%, максимальная - по трехмесячным вкладам (15,74%). "Для сравнения: в начале сентября 2024-го средняя ставка по вкладам на срок два года составляла 14,03%, на начало 2025-го - 17,32% годовых", - говорится в материале. "Ставки по двухлетним вкладам падают. Это общерыночное явление, которое стало закономерным следствием смягчения денежно-кредитной политики Банка России, дважды подряд понизившего ключевую ставку. Максимальная ставка по двухлетнему вкладу в топ-20 предлагается в размере 18,3%, минимальная составляет 5,7% годовых", - отметил старший управляющий директор московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и маркетплейсу "Финуслуги" Игорь Алутин.
