https://1prime.ru/20250902/finuslugi-861635314.html

В российских банках опустилась средняя ставка по двухлетним вкладам

В российских банках опустилась средняя ставка по двухлетним вкладам - 02.09.2025, ПРАЙМ

В российских банках опустилась средняя ставка по двухлетним вкладам

Средняя ставка по двухлетним вкладам в топ-20 банков РФ, крупнейших по объему розничного депозитного портфеля, опустилась ниже 11% годовых, сообщает финансовый... | 02.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-02T11:07+0300

2025-09-02T11:07+0300

2025-09-02T11:07+0300

экономика

финансы

банки

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/06/858267514_0:235:2464:1621_1920x0_80_0_0_548db7055b1657ec0638e926552e5f52.jpg

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Средняя ставка по двухлетним вкладам в топ-20 банков РФ, крупнейших по объему розничного депозитного портфеля, опустилась ниже 11% годовых, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". В расчете "Финуслуг" используются вклады на 100 000 рублей без специальных условий. "За август средняя ставка по двухлетним вкладам среди топ-20 банков потеряла 0,52 процентного пункта. По состоянию на 1 сентября 2025 года она составляет 10,95%. Вклады со сроком на два года в настоящее время предлагают 16 из 20 крупнейших банков", - сообщают аналитики. Отмечается, что среди всех сроков депозитов наименьшая доходность предлагается в топ-20 по трехлетним вкладам: 9,68%, максимальная - по трехмесячным вкладам (15,74%). "Для сравнения: в начале сентября 2024-го средняя ставка по вкладам на срок два года составляла 14,03%, на начало 2025-го - 17,32% годовых", - говорится в материале. "Ставки по двухлетним вкладам падают. Это общерыночное явление, которое стало закономерным следствием смягчения денежно-кредитной политики Банка России, дважды подряд понизившего ключевую ставку. Максимальная ставка по двухлетнему вкладу в топ-20 предлагается в размере 18,3%, минимальная составляет 5,7% годовых", - отметил старший управляющий директор московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и маркетплейсу "Финуслуги" Игорь Алутин.

https://1prime.ru/20250902/dokhody-861593861.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки