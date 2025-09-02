Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
02.09.2025
В российских банках опустилась средняя ставка по двухлетним вкладам
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Средняя ставка по двухлетним вкладам в топ-20 банков РФ, крупнейших по объему розничного депозитного портфеля, опустилась ниже 11% годовых, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". В расчете "Финуслуг" используются вклады на 100 000 рублей без специальных условий. "За август средняя ставка по двухлетним вкладам среди топ-20 банков потеряла 0,52 процентного пункта. По состоянию на 1 сентября 2025 года она составляет 10,95%. Вклады со сроком на два года в настоящее время предлагают 16 из 20 крупнейших банков", - сообщают аналитики. Отмечается, что среди всех сроков депозитов наименьшая доходность предлагается в топ-20 по трехлетним вкладам: 9,68%, максимальная - по трехмесячным вкладам (15,74%). "Для сравнения: в начале сентября 2024-го средняя ставка по вкладам на срок два года составляла 14,03%, на начало 2025-го - 17,32% годовых", - говорится в материале. "Ставки по двухлетним вкладам падают. Это общерыночное явление, которое стало закономерным следствием смягчения денежно-кредитной политики Банка России, дважды подряд понизившего ключевую ставку. Максимальная ставка по двухлетнему вкладу в топ-20 предлагается в размере 18,3%, минимальная составляет 5,7% годовых", - отметил старший управляющий директор московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и маркетплейсу "Финуслуги" Игорь Алутин.
11:07 02.09.2025
 
В российских банках опустилась средняя ставка по двухлетним вкладам

"Финуслуги": средняя ставка по двухлетним вкладам в топ-20 банков упала ниже 11%

© РИА Новости . Сгенерировано ИИВклады и инвестиции
Вклады и инвестиции - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости . Сгенерировано ИИ
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Средняя ставка по двухлетним вкладам в топ-20 банков РФ, крупнейших по объему розничного депозитного портфеля, опустилась ниже 11% годовых, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги".
В расчете "Финуслуг" используются вклады на 100 000 рублей без специальных условий.
"За август средняя ставка по двухлетним вкладам среди топ-20 банков потеряла 0,52 процентного пункта. По состоянию на 1 сентября 2025 года она составляет 10,95%. Вклады со сроком на два года в настоящее время предлагают 16 из 20 крупнейших банков", - сообщают аналитики.
Отмечается, что среди всех сроков депозитов наименьшая доходность предлагается в топ-20 по трехлетним вкладам: 9,68%, максимальная - по трехмесячным вкладам (15,74%). "Для сравнения: в начале сентября 2024-го средняя ставка по вкладам на срок два года составляла 14,03%, на начало 2025-го - 17,32% годовых", - говорится в материале.
"Ставки по двухлетним вкладам падают. Это общерыночное явление, которое стало закономерным следствием смягчения денежно-кредитной политики Банка России, дважды подряд понизившего ключевую ставку. Максимальная ставка по двухлетнему вкладу в топ-20 предлагается в размере 18,3%, минимальная составляет 5,7% годовых", - отметил старший управляющий директор московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и маркетплейсу "Финуслуги" Игорь Алутин.
