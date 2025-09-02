Премьер Словакии сравнил ЕС с жабой на дне колодца

https://1prime.ru/20250902/fitso-861642578.html

ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Евросоюз иногда напоминает жабу, сидящую на дне колодца и не видящую, что происходит наверху, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Иногда у меня такое ощущение, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца и не видит, что находится наверху. Но мир совсем другой. И я иногда очень разочаровываюсь, что Евросоюз, несмотря на то, что я очень уважаю его, не способен реагировать на движение в мире", - сказал он в начале переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

