Словакия будет голосовать против плана ЕС по отказу от российского газа - 02.09.2025
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Словакия будет голосовать против плана Еврокомиссии REPowerEU, который предусматривает поэтапный отказ от российского газа, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо. "Мы будем голосовать против этого решения ЕС. Я уверен, что до 1 января 2028 года многое может измениться, и что REPowerEU не будет действовать, потому что он наносит большой вред", - подчеркнул словацкий премьер-министр. "Что касается поставок газа, который мы получаем через "Турецкий поток". Объемы постепенно увеличиваются и почти достигли 4 миллиардов кубометров", - сказал он в начале переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%. Еврокомиссия представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. Кроме того, в России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
13:17 02.09.2025
 
Словакия будет голосовать против плана ЕС по отказу от российского газа

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкРоберт Фицо
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Словакия будет голосовать против плана Еврокомиссии REPowerEU, который предусматривает поэтапный отказ от российского газа, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.
"Мы будем голосовать против этого решения ЕС. Я уверен, что до 1 января 2028 года многое может измениться, и что REPowerEU не будет действовать, потому что он наносит большой вред", - подчеркнул словацкий премьер-министр.
"Что касается поставок газа, который мы получаем через "Турецкий поток". Объемы постепенно увеличиваются и почти достигли 4 миллиардов кубометров", - сказал он в начале переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%. Еврокомиссия представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Кроме того, в России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
