https://1prime.ru/20250902/fitso-861669699.html

СМИ рассказали о реакции словаков на встречу Фицо с Путиным

СМИ рассказали о реакции словаков на встречу Фицо с Путиным - 02.09.2025, ПРАЙМ

СМИ рассказали о реакции словаков на встречу Фицо с Путиным

Большинство участников голосования на сайте словацкого телеканала ТА3 положительно оценили встречу премьер-министра Словакии Роберта Фицо с президентом РФ... | 02.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-02T20:46+0300

2025-09-02T20:46+0300

2025-09-02T20:47+0300

политика

владимир путин

роберт фицо

встреча

граждане

сми

https://cdnn.1prime.ru/img/76339/09/763390998_0:220:5616:3379_1920x0_80_0_0_584075cbd946b3f7095e4917c896aa5c.jpg

БРАТИСЛАВА, 2 сен - ПРАЙМ. Большинство участников голосования на сайте словацкого телеканала ТА3 положительно оценили встречу премьер-министра Словакии Роберта Фицо с президентом РФ Владимиром Путиным, следует из результатов опроса. Фицо и Путин во вторник провели встречу в Пекине. Корреспондент РИА Новости сообщал, что она продолжалась 1,5 часа. Переговоры начались с участием делегаций, а затем продолжились в формате тет-а-тет. "Это правильный шаг. Словакия должна вести диалог со всеми державами - 77,48%", - говорится в сообщении на сайте телеканала во вторник. С мнением, что Фицо встречей с российским президентом ослабляет позиции Словакии в Европейском союзе, согласны 21,16% участников голосования. Четкого мнения о состоявшихся в Пекине переговорах не имеют 1,35% проголосовавших. Всего участие в опросе приняли 1772 человека. Фицо после встречи с Путиным сообщил, что российский лидер проинформировал его о переговорах с американским президентом Дональдом Трампом на Аляске и о перспективе завершения украинского конфликта. По словам Фицо, он сделал несколько выводов из этого важного разговора, которые намерен в пятницу озвучить Владимиру Зеленскому.

https://1prime.ru/20250902/putin-861639973.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, роберт фицо, встреча, граждане, сми