Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ рассказали о реакции словаков на встречу Фицо с Путиным - 02.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250902/fitso-861669699.html
СМИ рассказали о реакции словаков на встречу Фицо с Путиным
СМИ рассказали о реакции словаков на встречу Фицо с Путиным - 02.09.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали о реакции словаков на встречу Фицо с Путиным
Большинство участников голосования на сайте словацкого телеканала ТА3 положительно оценили встречу премьер-министра Словакии Роберта Фицо с президентом РФ... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T20:46+0300
2025-09-02T20:47+0300
политика
владимир путин
роберт фицо
встреча
граждане
сми
https://cdnn.1prime.ru/img/76339/09/763390998_0:220:5616:3379_1920x0_80_0_0_584075cbd946b3f7095e4917c896aa5c.jpg
БРАТИСЛАВА, 2 сен - ПРАЙМ. Большинство участников голосования на сайте словацкого телеканала ТА3 положительно оценили встречу премьер-министра Словакии Роберта Фицо с президентом РФ Владимиром Путиным, следует из результатов опроса. Фицо и Путин во вторник провели встречу в Пекине. Корреспондент РИА Новости сообщал, что она продолжалась 1,5 часа. Переговоры начались с участием делегаций, а затем продолжились в формате тет-а-тет. "Это правильный шаг. Словакия должна вести диалог со всеми державами - 77,48%", - говорится в сообщении на сайте телеканала во вторник. С мнением, что Фицо встречей с российским президентом ослабляет позиции Словакии в Европейском союзе, согласны 21,16% участников голосования. Четкого мнения о состоявшихся в Пекине переговорах не имеют 1,35% проголосовавших. Всего участие в опросе приняли 1772 человека. Фицо после встречи с Путиным сообщил, что российский лидер проинформировал его о переговорах с американским президентом Дональдом Трампом на Аляске и о перспективе завершения украинского конфликта. По словам Фицо, он сделал несколько выводов из этого важного разговора, которые намерен в пятницу озвучить Владимиру Зеленскому.
https://1prime.ru/20250902/putin-861639973.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76339/09/763390998_0:0:4992:3744_1920x0_80_0_0_71bb6b2aa22348dc406c3c9c9a23b20b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, роберт фицо, встреча, граждане, сми
Политика, Владимир Путин, Роберт Фицо, встреча, граждане, СМИ
20:46 02.09.2025 (обновлено: 20:47 02.09.2025)
 
СМИ рассказали о реакции словаков на встречу Фицо с Путиным

ТА3: большинство словаков положительно оценили встречу Фицо с Путиным

© fotolia.com / PHB.czПрезидентский дворец в Братиславе, Словакия
Президентский дворец в Братиславе, Словакия - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
© fotolia.com / PHB.cz
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРАТИСЛАВА, 2 сен - ПРАЙМ. Большинство участников голосования на сайте словацкого телеканала ТА3 положительно оценили встречу премьер-министра Словакии Роберта Фицо с президентом РФ Владимиром Путиным, следует из результатов опроса.
Фицо и Путин во вторник провели встречу в Пекине. Корреспондент РИА Новости сообщал, что она продолжалась 1,5 часа. Переговоры начались с участием делегаций, а затем продолжились в формате тет-а-тет.
"Это правильный шаг. Словакия должна вести диалог со всеми державами - 77,48%", - говорится в сообщении на сайте телеканала во вторник.
С мнением, что Фицо встречей с российским президентом ослабляет позиции Словакии в Европейском союзе, согласны 21,16% участников голосования. Четкого мнения о состоявшихся в Пекине переговорах не имеют 1,35% проголосовавших. Всего участие в опросе приняли 1772 человека.
Фицо после встречи с Путиным сообщил, что российский лидер проинформировал его о переговорах с американским президентом Дональдом Трампом на Аляске и о перспективе завершения украинского конфликта. По словам Фицо, он сделал несколько выводов из этого важного разговора, которые намерен в пятницу озвучить Владимиру Зеленскому.
Президент Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо
Путин встретился с премьером Словакии Фицо в Китае
12:35
 
ПолитикаВладимир ПутинРоберт ФицовстречагражданеСМИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала