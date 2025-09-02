https://1prime.ru/20250902/frantsiya-861669913.html
СМИ: на власти Франции подали в суд за непредотвращение геноцида в Газе
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Ассоциация юристов подала в суд на власти Франции из-за непредотвращения потенциального геноцида в секторе Газа, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на ходатайство, попавшее в распоряжение агентства. "Ассоциация юристов требует, чтобы суд "предписал государству принять конкретные решения и инициативы в отношении Израиля… чтобы предотвратить преступление в форме геноцида", - пишет агентство. В противном случае юристы требуют взыскивать с французских властей по 10 тысяч евро ежедневно. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 63 тысячи, большинство среди которых – мирные жители. Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур заявил РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов США. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта. В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов.
