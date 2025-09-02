https://1prime.ru/20250902/gaz-861668230.html

В Европе снизились цены на газ

02.09.2025

В Европе снизились цены на газ

Биржевые цены на газ в Европе по итогам вторника снизились на 1,1%, до 384,2 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 02.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам вторника снизились на 1,1%, до 384,2 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 390,8 доллара (+0,6%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 393,9 доллара (+1,4%), ценовой минимум - 381 доллар (-1,9%). Последние фьючерсы торговались по 384,2 доллара (-1,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 388,4 доллара за тысячу кубометров. Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

европа

