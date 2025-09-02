Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Соглашение о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" стало сигналом о важном сдвиге на мировом газовом рынке, пишет британская газета Financial Times. | 02.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Соглашение о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" стало сигналом о важном сдвиге на мировом газовом рынке, пишет британская газета Financial Times.Во вторник глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири-2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток". "Китай и Россия пописали соглашение о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" - огромного газового проекта, который может изменить мировые энергетические потоки... Даже несмотря на отсутствие ясности в затратах, эта сделка сигнализирует о важном сдвиге на мировом газовом рынке", - говорится в публикации. Как отмечает Financial Times, проект может предложить Пекину альтернативу импорту СПГ из США, Катара и Австралии. Кроме того, по словам научного сотрудника Колумбийского университета Анны-Софии Корбо, он может также оказать влияние на компании, которые сейчас изучают возможность инвестирования в создание СПГ-терминалов, в частности, в США. Как ранее передавало агентство Блумберг, соглашение стало дипломатической победой президента РФ Владимира Путина. Агентство отметило взаимовыгодный характер сделки, которая, по его оценке, укрепит отношения между РФ и КНР на многие десятилетия, а также значительно изменит глобальную торговлю газом.
20:10 02.09.2025
 
На Западе оценили значимость соглашения о "Силе Сибири-2"

FT: соглашение о "Силе Сибири-2" стало сигналом о сдвиге на мировом рынке газа

© Фото : ПАО «Газпром»Строительство газопровода «Сила Сибири»
Строительство газопровода «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
© Фото : ПАО «Газпром»
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Соглашение о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" стало сигналом о важном сдвиге на мировом газовом рынке, пишет британская газета Financial Times.
Во вторник глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири-2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток".
"Китай и Россия пописали соглашение о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" - огромного газового проекта, который может изменить мировые энергетические потоки... Даже несмотря на отсутствие ясности в затратах, эта сделка сигнализирует о важном сдвиге на мировом газовом рынке", - говорится в публикации.
Как отмечает Financial Times, проект может предложить Пекину альтернативу импорту СПГ из США, Катара и Австралии. Кроме того, по словам научного сотрудника Колумбийского университета Анны-Софии Корбо, он может также оказать влияние на компании, которые сейчас изучают возможность инвестирования в создание СПГ-терминалов, в частности, в США.
Как ранее передавало агентство Блумберг, соглашение стало дипломатической победой президента РФ Владимира Путина. Агентство отметило взаимовыгодный характер сделки, которая, по его оценке, укрепит отношения между РФ и КНР на многие десятилетия, а также значительно изменит глобальную торговлю газом.
Миллер сообщил о подписании меморандума о строительстве "Силы Сибири - 2"
