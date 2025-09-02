https://1prime.ru/20250902/gaz-861668901.html

На Западе оценили значимость соглашения о "Силе Сибири-2"

На Западе оценили значимость соглашения о "Силе Сибири-2" - 02.09.2025, ПРАЙМ

На Западе оценили значимость соглашения о "Силе Сибири-2"

Соглашение о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" стало сигналом о важном сдвиге на мировом газовом рынке, пишет британская газета Financial Times. | 02.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-02T20:10+0300

2025-09-02T20:10+0300

2025-09-02T20:10+0300

экономика

газопровод "сила сибири 2"

соглашение

мировой рынок

financial times

https://cdnn.1prime.ru/img/84133/04/841330410_0:209:4000:2459_1920x0_80_0_0_0273c35a2666e8c33ca6515cd3f3d00b.jpg

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Соглашение о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" стало сигналом о важном сдвиге на мировом газовом рынке, пишет британская газета Financial Times.Во вторник глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири-2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток". "Китай и Россия пописали соглашение о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" - огромного газового проекта, который может изменить мировые энергетические потоки... Даже несмотря на отсутствие ясности в затратах, эта сделка сигнализирует о важном сдвиге на мировом газовом рынке", - говорится в публикации. Как отмечает Financial Times, проект может предложить Пекину альтернативу импорту СПГ из США, Катара и Австралии. Кроме того, по словам научного сотрудника Колумбийского университета Анны-Софии Корбо, он может также оказать влияние на компании, которые сейчас изучают возможность инвестирования в создание СПГ-терминалов, в частности, в США. Как ранее передавало агентство Блумберг, соглашение стало дипломатической победой президента РФ Владимира Путина. Агентство отметило взаимовыгодный характер сделки, которая, по его оценке, укрепит отношения между РФ и КНР на многие десятилетия, а также значительно изменит глобальную торговлю газом.

https://1prime.ru/20250902/miller-861625529.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газопровод "сила сибири 2", соглашение, мировой рынок, financial times