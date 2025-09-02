https://1prime.ru/20250902/gazprom-861632365.html

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Акции "Газпрома" утром прибавляли около 1% на фоне подписания меморандума по "Силе Сибири 2", однако перед основной сессией перешли к снижению, следует из данных Московской биржи. К 10.10 мск акции "Газпрома" дешевели на 0,96% - до 133,61 рубля, а утром, после сообщений, они максимально дорожали на 1,11% - до 136,41 рубля, однако цена уже в утреннюю сессию развернулась вниз. "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток". "Сила Сибири 2" будет самым масштабным и капиталоемким проектом в газовой отрасли в мире, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

