В ГД внесут проект о соцпомощи многодетным семьям

2025-09-02T04:20+0300
2025-09-02T04:51+0300
общество
экономика
сергей миронов
госдума
общество , сергей миронов, госдума
Общество , Экономика, Сергей Миронов, Госдума
04:20 02.09.2025 (обновлено: 04:51 02.09.2025)
 
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут во вторник в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставлять соцпомощь многодетным семьям, пока младшему ребёнку не исполнится 18 лет, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов и депутат фракции СРЗП Марина Ким. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы во вторник.
"Законопроект предусматривает установление единых правовых и организационных основ предоставления социальной поддержки многодетным семьям и их членам по всей территории Российской Федерации. Ключевая новелла проекта состоит в предоставлении мер социальной поддержки таким семьям до достижения младшим ребенком возраста 18 лет (либо 23 лет при его обучении в образовательной организации по очной форме), в отличие от ранее действовавшего порядка, согласно которому поддержка прекращалась по достижении соответствующего возраста старшим ребенком семьи", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что на федеральном уровне многодетным семьям необходимо предоставлять государственные пособия и выплаты в связи с рождением и воспитанием детей.
"Многодетным матерям - досрочное выплачивать страховую пенсию по старости. Обоим родителям - предоставлять поддержку в сфере трудовых отношений, помощь в получении дополнительного профессионального образования. Многодетные семьи также должны иметь возможность бесплатно посещать музеи, парки культуры и отдыха, выставки на всей территории страны независимо от места жительства", - отметил депутат.
По словам Миронова, на региональном уровне депутаты "Справедливой России" предлагают предоставлять многодетным семьям льготы по оплате ЖКХ.
"Принятие законопроекта "Справедливой России" позволит повысить уровень соцзащиты и устранить существующие неравенство в отношении многодетных семей. Наша инициатива обеспечит стабильность господдержки вплоть до наступления 18-летнего возраста у последнего несовершеннолетнего ребенка в семье", - заключил парламентарий.
 
ЭкономикаОбществоСергей МироновГосдума
 
 
