https://1prime.ru/20250902/gelendzhik-861672838.html
В аэропорту Геленджика ввели ограничения
В аэропорту Геленджика ввели ограничения - 02.09.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Геленджика ввели ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T23:44+0300
2025-09-02T23:44+0300
2025-09-02T23:44+0300
происшествия
росавиация
ограничения
аэропорт
https://cdnn.1prime.ru/img/83772/11/837721110_0:133:2625:1609_1920x0_80_0_0_02b67188f0a0e09b48fccf0a50dcc983.jpg
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Геленджик. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.
https://1prime.ru/20250902/volgograd-861671034.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83772/11/837721110_150:0:2473:1742_1920x0_80_0_0_544ea102813c740853cdd80462bdd88e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
росавиация, ограничения, аэропорт
Происшествия, Росавиация, ограничения, аэропорт
В аэропорту Геленджика ввели ограничения
Росавиация: в аэропорту Геленджика ввели ограничения