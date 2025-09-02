https://1prime.ru/20250902/gelendzhik-861672838.html

В аэропорту Геленджика ввели ограничения

В аэропорту Геленджика ввели ограничения - 02.09.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Геленджика ввели ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. | 02.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-02T23:44+0300

2025-09-02T23:44+0300

2025-09-02T23:44+0300

происшествия

росавиация

ограничения

аэропорт

https://cdnn.1prime.ru/img/83772/11/837721110_0:133:2625:1609_1920x0_80_0_0_02b67188f0a0e09b48fccf0a50dcc983.jpg

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Геленджик. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.

https://1prime.ru/20250902/volgograd-861671034.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

росавиация, ограничения, аэропорт