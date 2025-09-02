https://1prime.ru/20250902/google-861672946.html

Комиссар ЕС по торговле спас Google от штрафа, пишут СМИ

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Комиссар Евросоюза по торговле Марош Шефчович "в последний момент" удержал Еврокомиссию от штрафа в отношении американской технологической корпорации Google за рекламную политику на фоне опасений ЕС о возможном усилении давления США на Европу, пишет издание Politico со ссылкой на осведомленные источники. Источники заявили изданию, что в понедельник Google должно было ожидать судебное решение по четырехлетнему расследованию ЕС в отношении рекламных технологий корпорации. Отмечается, что дело затрагивало саму суть бизнес-модели компании, связанной с размещением онлайн-рекламы. "Комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович... в последнюю минуту вмешался, чтобы остановить наложение Еврокомиссией штрафа на американского технологического гиганта Google за его практику размещения поисковой рекламы, (это произошло - ред.) на фоне постоянных торговых угроз со стороны президента США Дональда Трампа", - говорится в статье. Издание отмечает, что решение воздержаться от штрафования Google было принято на фоне растущего в Европе страха перед усилением Трампом давления на Европу после заключения торгового соглашения в июле. При этом Шефчович, подчеркивается в статье, отменил вынесение решения по Google, пойдя против планов комиссара ЕС по вопросам конкуренции Терезы Риберы. В конце августа США и ЕС объявили, что достигли рамочного соглашения по торговле. Это соглашение предусматривает, что ЕС отменит пошлины на все промышленные товары из США, в то время как США сохранят 15% пошлину на большую часть европейских товаров. ЕС также намерен закупить у США СПГ, нефть и продукты атомной энергетики на сумму около 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские ИИ-чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов. ЕС ещё планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США.

